Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Kurum, Antalya'da iki hafta boyunca devam eden görüşmelerin ardından ülkeler arasında diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Özetle Kaydet a- | +A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da düzenlenen COP31 sürecini değerlendirdi. İklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası iş birliği gerektirdiğini belirten Kurum, organizasyon boyunca ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve ortak çözümler geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

COP31'in hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve Emine Erdoğan'ın desteklerine teşekkür eden Kurum, sürece katkı sağlayan Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen başta olmak üzere Avustralya Hükümeti'ne ve Birleşmiş Milletler sekretaryasına da şükranlarını iletti.

Kurum, iki hafta boyunca Antalya'da ülkelerini temsil eden delegasyonlara, gözlemcilere, bakanlıklara, kamu kurumlarına, belediyelere, iş dünyasına, sanatçılara ve organizasyonda görev alan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Dünya canlı yayında izledi! Bakan Kurum müdahale etmek isteyen BM yetkilisini böyle uyardı

BİR TEŞEKKÜR DE ANTALYALILARA

Basın mensuplarının yanı sıra güvenlik, ulaşım ve teknik ekipler ile gönüllülerin de organizasyonun gerçekleştirilmesinde önemli katkılar sunduğunu belirten Kurum, ev sahipliği yapan Antalyalılara da teşekkür etti.

İklim müzakerelerinde her beklentinin karşılanamayabileceğini ve her görüşmenin aynı noktada sonuçlanmayabileceğini kaydeden Kurum, ortak çözümler için diyalog ve iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, paylaşımını, "Ancak ortak evimiz dünya için konuşmaktan, dinlemekten ve çözüm aramaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala