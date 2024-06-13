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Murat Nehri'nde kaybolan çocuk 7 gün sonra bulundu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da 7 gün önce arkadaşları ile Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk biranda kayıplara karışmıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine çok sayıda ekip harekete geçti. Talihsiz çocuğun bugün cesedi bulundu.

Olay 7 Haziran'da Palu ilçesine bağlı Murat Nehri'nde yaşandı. Arkadaşları ile birlikte nehre giren Burak Süner, bir daha çıkamadı. Biranda kayıplara karışan çocuk arkadaşlarını da endişelendirdi. Durum yetkililere haber verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Arama Kurtarma (PAK), AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekipleri arama çalışması başlattı. 

CESEDİ 3 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU!

Çalışmaların 7. gününde talihsiz çocuğun cansız bedeni bulundu. Süner nehre girdiği noktanın 3 kilometre ötesinde Seydili köyü yakınlarında görüldü. 

Ekiplerce sudan çıkarılan Süner'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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