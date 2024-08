Nacir Görür yüzde vererek uyardı! O bölgede 7'nin üzerinde deprem olabilir

Adana ve Akdeniz'de yaşanan peş peşe depremler vatandaşları korkuttu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci görür, meydana gelen depremleri değerlendirerek, "Marmara Bölgesi'nin 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşması yüzde 47'dir. Daha önce yüzde 64'tü" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da meydana gelen 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremleri ve Akdeniz'deki 4.9'luk depremi değerlendirdi. Marmara Bölgesi'nde 7 şiddetinin üzerinde deprem beklediği belirten Prof. Dr. Görür, şunları söyledi:

"YALNIZ 1'ER DAKİKA ARAYLA"

"Yalnız birer dakika arayla 3 tane deprem meydana geldi. Adana havzasında bir deprem olabileceğini düşünüyoruz. Sebebi de Doğu Anadolu fayı. Yani Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar gelen Doğu Anadolu Fayı. Kahramanmaraş üzerinden de Batı'ya doğru, oradan da Adana havasına doğru saçaklanmakta.

"BELİRLİ ÖLÇÜDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmı Doğu Anadolu Fayı değil; o Ölü Deniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan başlayan önce Elazığ depremini üreten ondan sonra Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşünüyoruz. Dolasıyla Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz.

7'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLİYOR

ABD'li bilim adamları liderliğindeki bir ekip 2000 yılında bir araştırma yaptılar. Daha 3,4 ay önce bu çalışmayı revize etti; 1999'dan hemen sonra her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi'nin 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşması yüzde 47'dir. Daha önce yüzde 64'tü. Bunun dediği 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 47. Bugün zaten 25 senesi geçti. Yani yazı tura atsan yüzde 50. Bu muazzam bir olasılık. Dolasıyla tabiat ve bilim bize her şeyi söylediği halde neden bu kadar yavaşız. Ben bunu anlayamıyorum."