Elazığ’da yeşil 'Özgür Kudüs’, kırmızı ‘Katil İsrail’

Elazığ'da, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik zulmüne trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi. Belediyenin bu uygulaması vatandaşlarca destekleniyor ve buna benzer tepkilerin yaygınlaştırılması talep ediliyor.

Elazığ Belediyesince kent genelinde trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi.

Feti Tuncer isimli bir vatandaş, AA muhabirine, uygulamanın İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalınmaması adına önemli olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarının bir an önce son bulması için herkesin her platformda tepkisini dile getirmesi gerektiğini ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

BU GİBİ UYGULAMALARIN DAHA ÇOK YAYGINLAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ

"Belediyemizin, ışıklarımıza 'Katil İsrail' ve 'Özgür Filistin' yazılarını yerleştirmesini destekliyoruz. Bu gibi uygulamaların daha çok yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu konuda belediyemizi destekliyoruz."

VATANDAŞLAR DESTEKLİYOR

Mehmet Tahir Altungök isimli bir diğer vatandaş da belediyenin İsrail'in katliamını insanlara duyurmak için hayata geçirdiği uygulamayı desteklediklerini dile getirdi.

Altungök, "İnsanları bu soykırıma karşı bilinçlendirmek, bu soykırımı unutturmamak adına yerinde bir uygulama olmuş, Belediyemizi tebrik ediyorum." dedi.