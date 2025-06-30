Piknik alanından Bizans çıktı! Ekipleri harekete geçiren gizemli 'bronz disk'

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2025 15:49 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 16:18 - Güncelleme:

Eser, Tarih, Arkeoloji, Bizans, Haber

Erzurum'da bir kişi mesire alanında piknik yaparken bronz bir disk buldu. Karşısına çıkan parçayı jandarmaya teslim eden adam, bulduğu diskin Bizans dönemine ait tarihi eser olduğunu öğrendi. Ekipler 'bronz disk'i koruma altına aldı.

Yakutiye ilçesinin Gökyamaç Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yapan kişi, arazide bulduğu "bronz disk"i İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti. İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu parçanın tarihi eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olabileceği değerlendirildi. Bronz disk, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Erzurum Müze Müdürlüğünce korumaya alındı. Piknik alanında bulunan bronz disk VALİLİKTEN AÇIKLAMA Diskle alakalı Erzurum Valiliği resmi X hesabından şu açıklamayı paylaştı: Yakutiye ilçemiz Gökyamaç Mahallesi'nde, 29 Haziran 2025 tarihinde mesire alanında piknik yapan bir vatandaşımız, arazi üzerinde bulmuş olduğu bronz disk parçasını duyarlı bir davranış sergileyerek Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etmiştir.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Ali Tüfekçi