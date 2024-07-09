Nagehan Alçı’ya ‘taze taşar’ demişti: Mige Kırıkkanat'a ifadesi için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Nagehan Alçı'ya 'taze kaşar' dediği gerekçesiyle Mine Kırıkkanat'a verilen cezayı 'hak ihlali' saydı. AYM, Kırıkkanat’a da 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yeşim Eraslan ANKARA - Dosyada yer alan bilgiye göre, Gazeteci Nagihan Alçı’nın bir televizyon kanalında sunduğu programın yayından kaldırılması üzerine bir sosyal medya kullanıcısının kullandığı paylaşım, Yazar Mine Kırıkkanat tarafından alıntılanarak, “Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış” ifadesiyle paylaşıldı.

Alçı, Kırıkkanat’ın bu sözlerini yargının gündemine taşıdı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Kırıkkanat, yazdıklarında kişi adı belirtmediğini, kimseyi hedef almadığını, genel bir yorumda bulunduğunu iddia etti. Ancak Mahkeme, Kırıkkanat’ı “alenen hakaret” suçundan 2 bin 610 TL adli para cezasına çarptırdı.

İFADESİNİN 'ELEŞTİREL' MAHİYETTE OLDUĞUNU SAVUNDU

Kararın ardından dosyayı AYM’nin gündemine taşıyan Kırıkkanat, kullandığı ifadenin eleştirel mahiyette olduğunu, “kaşar” ibaresinin bir hakaretten çok, deneyim kazanmak veya hoşa gitmeyen bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymaz hale gelmek anlamındaki “kaşarlanmak” tabiri temelinde kullandığını savundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme ise ifadenin hangi anlamda kullanıldığını irdeledi. Kararda, kullanılan ifadelerin türünün, kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesinin, kim tarafından dile getirildiğinin, kime yöneltildiğinin ve tarafların ünlülük derecelerinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

MAHKEMEDEN MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Kırıkkanat’ın paylaşımındaki ifadenin hangi anlamda kullandığının ve Alçı’nın ne şekilde rencide ettiğinin yerel mahkeme tarafından incelenmediğini belirten AYM, başvurucu ve müşteki arasında bir husumet bulunup bulunmadığının da değerlendirmeye alınmadığını vurguladı. Yerel mahkemenin, Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğü ile Alçı’nın şeref ve itibarın korunması arasında bir denge kurmaya çalışmadığını vurgulayan AYM, Kırıkkanat’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verdi. Yeniden yargılama yapmak için dosyayı yerel mahkemeye gönderen AYM, Kırıkkanat’a da 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.