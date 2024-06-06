Naime Karslıoğlu 5 gündür kayıp

'Tehlikeli bölge' dedi, bu kez farklı bir yeri işaret etti! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

'Tehlikeli bölge' dedi, bu kez farklı bir yeri işaret etti! "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Eskişehir'de 1 Haziran'da kaybolan 74 yaşındaki alzheimer ve şeker hastası Naime Karslıoğlu'ndan 5 gündür haber alınamıyor. En son tramvaya bindiği görülen kadının ailesi Naime Karslıoğlu’nu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve kendilerine ulaşmasını talep etti.

Eskişehirli Karslıoğlu ailesi geçtiğimiz cumartesiden bu yana kabusu yaşıyor.

Edinilen bilgilere göre aile, 1 Haziran Cumartesi günü kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Karslıoğlu için polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu.

NAİME KARSLIOĞLU 5 GÜNDÜR KAYIP

Kaybolduğu tarihte en son saat 14.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Tramvay Durağı’ndan tramvaya bindiği görülen Karslıoğlu için arama çalışması başlatıldı. Yaşlı kadına 5 gündür ulaşılamadığı belirtildi.

Naime Karslıoğlu’nu arayan ailesi, hasta kadını bulabilmek için kentin çeşitli bölgelerine kayıp ilanı astı. Aile, Naime Karslıoğlu’nu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve kendilerine ulaşmasını talep etti.

SOKAK SOKAK EŞİNİ ARIYOR

Doğan Karslıoğlu, kaybolan eşini bulmak için sokak sokak gezdiğini söyledi. Görenlerin, Naime Karslıoğlu’nun elinden tutarak kolluk kuvvetlerine haber vermelerini isteyen Doğan Karslıoğlu, eşinin kayıp ilanını severek, ağladı.

Doğan Karslıoğlu, “Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında kayboldu. Üzerinde kırmızı elbise, mavi pijama ve normal siyaha benzer eşarp vardı. Alzaymır hastası yani aslında kaybolduğunun kendisi farkında değil. Farkına varmaz, hiçbir yer bilmez. Daha önce 1 sefer kayboldu, şehir hastanesinde kırmızı alanda bulduk.

'O BENİM HER ŞEYİM GÖREN ELİNDEN TUTSUN'

Şimdi, kaybolduğu dakikada polise haber verdim. Baktım orada yok, hemen karakola geldim. Hastalığı aşağı yukarı 2 yıldan beri fenalaştı. Onu gördüğünü söyleyen çok oldu ama ‘şu gün’ ya da ‘1 gün oldu’ dediler, asılsız yani. Üzgün olmaz mıyız? Her şeyimdi ya benim her şeyimdi. Vatandaşlara söylemek istediğim, Allah rızası için de olsa gördükleri anda elinden tutsun, polisi arasın. Bakın ama tutsun, elinden tutsun öyle arasın. Bir gün sonra, iki gün sonra değil. Elinden tutsun hemen arasın. Benim diyeceğim bu” dedi.