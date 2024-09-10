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Narin Güran'la ilgili yapılan paylaşımların yüzde 76'sı provokatif

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Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya, Narin'le ilgili 4 milyondan fazla tweet atıldığını bunun yüzde 76'sının provokatif olduğunu duyurdu. Yerlikaya açıklamasının devamında paylaşımların yüzde 38.3'ünün bot hesaplar tarafından yapıldığını söyledi ve "Bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran için tüm Türkiye gözyaşı döküyor. Cinayetin sır perdesinin aralanması için çalışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sosyal medyadan yeni bir açıklama geldi. 

Ali Yerlikaya, Narin Güran'ın ölümü hakkında X sosyal medya platformunda paylaşılan içeriklere ilişkin bilgileri paylaştı.

Bu konuda 21 Ağustos 2024 ile 9 Eylül 2024 tarihleri arasında 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 tweet atıldığını kaydeden Yerlikaya, bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ünün, yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunun tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğunun belirlendiğini aktardı. 

"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Unutulmasın ki; Milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
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