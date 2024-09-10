Narin'in arkadaşları mezarını ziyaret ederek dua etti! Çocukları görenler duygulandı

Narin Güran'ın arkadaşları, gözleri yaşlı bir şekilde mezarlığa gitti. Narin ile birlikte oynayan, okula giden arkadaşları bu kez mezarı başında dua etti.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın mezarı arkadaşları tarafından ziyaret edildi. 8 yaşında katledilen Narin'in birlikte büyüdüğü, oynadığı arkadaşlarının bu kez gözü yaşlıydı.

NARİN'İN MEZARI BAŞINDA DUA ETTİLER

Merkeze Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19’unca gününde Eğertutmaz Deresinde bulunmuştu. Dün mahallesindeki mezarlıkta defnedilen Güran’ı Türkiye yalnız bırakmadı, gözyaşları döktü.

Bugün, mahalledeki bazı kız çocukları Narin’in mezarına gelerek dua etti. Kent merkezinden gelen bazı vatandaşlar da cinayetin biran önce aydınlatılmasını istedi.

"KONUŞUN, BU VİCDANLA YAŞAYAMAZSINIZ"

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Ali Turgut, Narin'in mezarına gelme sebebi 8 yaşında bir kızı olduğunu, vicdanının el vermediğini ifade etti.

Yürek dayanmadığını belirten Turgut, “O yüzden biz buraya geldik ve bu faili meçhul cinayetin aydınlanmasını istiyoruz. Kim yaptıysa gören duyan bildikleri bir şey varsa kim ne biliyorsa artık konuşmasını istiyoruz. Konuşun, bu vicdanla yaşayamazsınız zaten. Konuşun ki 85 milyonun vicdanini rahatlatın” dedi.

Mezarlığa gelen akranları kağıt üzerine kalp çizip bıraktı, bazı ziyaretçiler ise duvak ve oyuncak bıraktı.