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NBA'de şampiyon Dallas'ı deviren Boston oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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NBA&#039;de şampiyon Dallas&#039;ı deviren Boston oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NBA final serisinde Dallas Mavericks ile karşı karşıya gelen Boston Celtics, 5. maçı kazandı. 106-88'lik skorla seriyi 4-1'e getiren Boston, NBA şampiyonu oldu.

NBA final serisi beşinci maçında Boston Celtics, Dallas Mavericks'i 106-88'lık skorla yenerek seriyi 4-1 kazandı ve 18. NBA şampiyonluğunu elde etti.

NBA'DE ŞAMPİYON BOSTON

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında Boston Celtics, TD Garden'da karşılaştığı Dallas Mavericks'i 106-88'lık skorla mağlup etti ve seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu. Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 8 ribaund ve 11 asistle double-double yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Ev sahibinde Jaylen Brown 21 sayı, 8 ribaund, Jrue Holiday de 15 sayı, 11 ribaundluk katkı verdi. Dallas'ta ise Luka Doncic'in 28 sayı, 12 ribaund, 5 asisti, Kyrie Irving'in de 15 sayı, 9 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Boston Celtics, böylelikle NBA'deki şampiyonluk sayısını 18'e çıkardı. Ligde son şampiyonluğunu 2007-2008 sezonunda yaşayan Yoncalar, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak NBA tarihinde bu alanda tekrar zirveye çıktı.

NBA'de şampiyon Dallas'ı deviren Boston oldu - 1. Resim

FİNALLER MVP'Sİ JAYLEN BROWN OLDU

Karşılaşmada 21 sayı, 8 ribaund ve 6 asist kaydeden Celtics'in yıldızı Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu. Brown, Boston'ın Indiana Pacers'a karşı galip geldiği Doğu Konferansı Finalleri'nde de MVP seçilerek Larry Bird Ödülü'nü kazanmıştı.

NBA'de şampiyon Dallas'ı deviren Boston oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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