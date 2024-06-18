Nesnel kriterlere bağlanmalı! ÖSYM’ye 'ek puan eşitsizliği' cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) engelli adaylara verilen ek puan için aranan kriterlerin nesnel koşullara bağlanmadığı gerekçesiyle, ÖSYM’ye idari para cezası verdi.

TİHEK’in kararına göre, yüzde 40 görme engelli S.K, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan YKS’de ÖSYM’nin engelli ek puanı uygulamasından yararlanmak istedi. Talebi ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığınca kabul edilmeyen öğrenci, ret sebeplerinin nesnel kriterlere dayanmadığını iddia ederek, gireceği sınavda kendisine engelli ek puanı verilmesi ve ret nedenlerinin nesnel kriterlere bağlanarak YKS kılavuzuna eklenmesi istemiyle TİHEK’e başvurdu. S.K. ayrıca, 2019’dan bu yana girdiği sınavlarda da ek puan verilmesini talep ettiğini ancak bunların da reddedildiğini ifade etti.

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20 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

TİHEK “Başvuranın engelli ek puanının verileceği durumların nesnel kriterlere bağlanması talebine ilişkin makul düzenleme yapma ilkesine aykırı hareket edildiğini” tespit etti. Engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden kurum, ÖSYM’ye 20 bin lira idari para cezası verdi.