Niğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHP'den istifa etti

Niğde’nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Parti içinde “butlan yönetimi anlayışı” oluştuğunu söyleyen Çakıl, Belediye Meclis üyeleriyle yapılan değerlendirme sonucunda siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde yeni bir istifa yaşandı. Niğde’nin Çiftlik ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Arif Çakıl, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Çakıl, kararın Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını belirterek bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görev yapacağını bildirdi.

Niğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHPden istifa etti

CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Arif Çakıl, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada 2 Ekim itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararının gerekçesine değinen Çakıl, parti içerisinde ortaya çıktığını söylediği “butlan yönetimi anlayışı” ile yollarına devam etmelerinin mümkün olmadığı kanaatine vardıklarını ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ MAKAMLAR VE KOLTUKLAR DEĞİL”

Siyasi makam veya koltukların öncelikleri olmadığını vurgulayan Çakıl, temel hedeflerinin Çiftlik ilçesine hizmet etmek olduğunu söyledi.

Çakıl, “Bizim önceliğimiz makamlar, koltuklar ya da siyasi hesaplar değil; Çiftlik ilçemize daha iyi hizmet etmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermektir” ifadelerini kullandı.

Niğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHPden istifa etti

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Belediye Meclis üyeleriyle sürecin değerlendirildiğini belirten Çakıl, ortak karar doğrultusunda bundan sonraki siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı.

Çakıl, herhangi bir siyasi ayrım gözetmeden Çiftlik ve ilçe sakinlerinin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

2024’TE CHP’DEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Arif Çakıl, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Çiftlik Belediye Başkan adayı olarak yarışmış ve 1.134 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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