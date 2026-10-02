Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Niğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHP'den istifa etti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Niğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHP'den istifa etti
Başlık ResmiNiğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHPden istifa etti "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Niğde’nin Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Parti içinde “butlan yönetimi anlayışı” oluştuğunu söyleyen Çakıl, Belediye Meclis üyeleriyle yapılan değerlendirme sonucunda siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Kaydet
|

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yeni bir istifa yaşandı. Niğde’nin Çiftlik ilçesinde belediye başkanlığı görevini sürdüren Arif Çakıl, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Çakıl, kararın Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını belirterek bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görev yapacağını bildirdi.

Niğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHPden istifa etti
Başlık ResmiNiğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHPden istifa etti

CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Arif Çakıl, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada 2 Ekim itibarıyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararının gerekçesine değinen Çakıl, parti içerisinde ortaya çıktığını söylediği “butlan yönetimi anlayışı” ile yollarına devam etmelerinin mümkün olmadığı kanaatine vardıklarını ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ MAKAMLAR VE KOLTUKLAR DEĞİL”

Siyasi makam veya koltukların öncelikleri olmadığını vurgulayan Çakıl, temel hedeflerinin Çiftlik ilçesine hizmet etmek olduğunu söyledi.

Çakıl, “Bizim önceliğimiz makamlar, koltuklar ya da siyasi hesaplar değil; Çiftlik ilçemize daha iyi hizmet etmek ve hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık vermektir” ifadelerini kullandı.

Niğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHPden istifa etti
Başlık ResmiNiğde’de Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl CHPden istifa etti

YOLUNA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Belediye Meclis üyeleriyle sürecin değerlendirildiğini belirten Çakıl, ortak karar doğrultusunda bundan sonraki siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüreceklerini açıkladı.

Çakıl, herhangi bir siyasi ayrım gözetmeden Çiftlik ve ilçe sakinlerinin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

2024’TE CHP’DEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Arif Çakıl, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Çiftlik Belediye Başkan adayı olarak yarışmış ve 1.134 oy alarak belediye başkanı seçilmişti.

BAKMADAN GEÇME
CHP
POLİTİKA

CHP'de başkanlara karne sistemi geliyor: Sadece seçim kazanmalarına bakılmayacak
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.