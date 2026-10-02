433 belediye kazanan CHP'nin elinde parti değişiklikleri ve yolsuzluk soruşturmaları sebebiyle 104 belediye kaldı. Aynı tablonun tekrar etmemesi için belediye başkanlarına "karne sistemi" uygulanacak.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 14 büyükşehir, 21 il, 337 ilçe ve 61 belde olmak üzere toplam 433 belediye kazanan CHP'nin 1 Ekim itibarıyla yönettiği belediye sayısı, parti değişiklikleri ve yolsuzluk soruşturmaları sonrasında 6 büyükşehir, 1 il, 84 ilçe ve 13 belde olmak üzere 104'e geriledi. CHP kurmayları, belediyelerde yaşanan erimenin sebepleri arasında 2024 yerel seçimleri öncesinde Özgür Özel yönetiminin aday belirleme sürecini gösterdi.

Adayların belirlenmesinde siyasi aidiyet, parti kültürü gibi kriterlerin yeterince dikkate alınmadığını kaydeden kurmaylar, "Menfaat ilişkilerinin öne çıktığı, hatta yapay zekâ destekli yöntemlerle aday belirlenen bir sürecin sonunda bugün belediyelerimizin durumunu tartışıyoruz." ifadelerini kullandı. Parti yöneticileri, Özgür Özel ve ekibinin sorumluluk almasını ve öz eleştiri yapmasını istedi.

CHP'de başkanlara karne sistemi geliyor: Sadece seçim kazanmalarına bakılmayacak

KARNE SİSTEMİ UYGULANACAK

CHP yönetimi, önümüzdeki seçimlerde aynı tablonun tekrar yaşanmaması için 2027 yılı itibarıyla belediye başkanlarına "karne sistemi" uygulamayı planlıyor. Yerel yönetimlerin proje üretme ve hayata geçirme kapasitesi, mali kaynakların yönetimi, halkla ilişkiler ve seçim döneminde verilen vaatlerin gerçekleştirilme oranı gibi kriterler üzerinden ortaya çıkacak sonuçlar bir sonraki seçimde aday belirleme sürecinde referans olarak kullanılacak.

CHP kurmayları, "Belediyelere not vereceğiz. Başkanların hangi hedefleri gerçekleştirdiğini, hangi projeleri hayata geçirdiğini ve kurumun kaynaklarını nasıl yönettiğini düzenli olarak ölçeceğiz. Bu karne, bir sonraki seçim öncesinde aday belirleme sürecinde karar vericilerin önündeki en önemli referanslardan biri olacak." dedi.

KILIÇDAROĞLU SEÇER'E SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Seçer'in ifadeye çağrılması hâlinde adliyeye gidebileceğini savunan Kılıçdaroğlu, operasyonun uygulanış biçimini eleştirdi.

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