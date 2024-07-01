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Niğde'de girdiği gölette boğuldu, cansız bedenine ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Niğde, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de serinlemek için girdiği Gümüşler Baraj Göleti'nde gözden kaybolan şahsın cansız bedeni dalgıç ekipler tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, dün öğle saatlerinde Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde meydana geldi. Serinlemek için girdiği gölette gözden kaybolduğu ihbarı yapılan Mehmet Elmas (40) için arama çalışmaları başlatılmış, havanın kararması nedeni ile arama çalışmalarına ara verilmişti. 

Niğde'de girdiği gölette boğuldu, cansız bedenine ulaşıldı - 1. Resim

VALİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi alan Niğde Valisi Cahit Çelik; "Dün serinlemek için Gümüşler Barajı'na gelen 3 vatandaşımızdan bir tanesi göle serinlemek için girmiş. Arkadaşları gölden çıkmadığını görünce durumu ihbar etmiş ve hemen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerini buraya sevk ettik. Adana ve Mersin'den dalgıç ekipleri talep ettik. Adana'dan 6, Mersin'den ise 4 kişilik dalgıç ekip geldi. 10 kişilik dalış ekibi vatandaşımızı dün 21.50'ye kadar aradılar ancak gece suyun içindeki görünürlük zor olduğu için ara verilmişti. Gün ışığı ile beraber arama çalışmaları başlatıldı" ifadelerine yer verdi. 

Niğde'de girdiği gölette boğuldu, cansız bedenine ulaşıldı - 2. Resim

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis, Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timinin sabah saatlerinde başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Mehmet Elmas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Elmas'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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