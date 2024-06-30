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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı kaybı! Denizde kalp krizi geçiren annesi boğularak hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gazeteci İsmail Küçükkaya&#039;nın acı kaybı! Denizde kalp krizi geçiren annesi boğularak hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tatil için Antalya'da bulunan gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi, kaldığı otelin plajında girdiği denizde geçirdiği kalp krizi sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah 09.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu Oteller Bölgesi'nde yer alan 5 yıldızlı bir otelin sahilinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yıldızlı bir otelin plaj kısmında denize giren bir şahsın boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ve bölge ekibi ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Cankurtaran tarafından denizden kıyıya çıkartılan 76 yaşındaki Halise Küçükkaya'nın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı kaybı! Denizde kalp krizi geçiren annesi boğularak hayatını kaybetti - 1. Resim

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Halise Küçükkaya'nın gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (76) olduğu öğrenildi. İsmail Küçükkaya ve ağabeyi ile birlikte tatile gelen Halise Küçükkaya'nın sabah denize girmek için odasından çıktığı ve yaklaşık 50 metre açıkta kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Halise Küçükkaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÜTAHYA'NIN SİMAV İLÇESİNDE DEFNEDİLECEK

İşlemlerin ardından İsmail Küçükkaya ve ağabeyi tarafından teslim alındı. Bir hayli üzgün olduğu görülen İsmail Küçükkaya'yı ağabeyi teselli etti. Halise Küçükkaya'nın yarın öğlen namazı sonrası Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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