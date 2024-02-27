Nusretiye Camii lojmanında yangın: Ekipler olay yerine sevk edildi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 27 Şubat 2024 17:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 18:19 - Güncelleme:

Yangın, Haber

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Beyoğlu Cihangir'de Nusretiye Camii imamı ve müezzininin kaldığı iki katlı ahşap lojmanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.