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    • Haberler > Gündem > Nusretiye Camii lojmanında yangın: Ekipler olay yerine sevk edildi

    Nusretiye Camii lojmanında yangın: Ekipler olay yerine sevk edildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Yangın, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Beyoğlu Cihangir'de Nusretiye Camii imamı ve müezzininin kaldığı iki katlı ahşap lojmanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

    Beyoğlu Cihangir'deki Nusretiye Camii yanında imam ve müezzinin kaldığı iki katlı ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın bölgede yoğun dumana neden oldu. 

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Nusretiye Camii lojmanında yangın: Ekipler olay yerine sevk edildi - 1. Resim

    Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
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