Nusretiye Camii lojmanında yangın: Ekipler olay yerine sevk edildi
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Beyoğlu Cihangir'de Nusretiye Camii imamı ve müezzininin kaldığı iki katlı ahşap lojmanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Beyoğlu Cihangir'deki Nusretiye Camii yanında imam ve müezzinin kaldığı iki katlı ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın bölgede yoğun dumana neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: Ajanslar