O gün adeta yok oldular! Acılı baba elinde fotoğraflarla her yerde arıyor

Hatay'da 6 Şubat felaketinde oğlu, gelini ve torunundan haber alamayan bab Selahattin Kılıç'ın acısı 2 yıldır artarak devam ediyor. Yetkililere seslenen acılı baba, "Bir mezarları olmasını istiyoruz. Depremden bu yana 3 babalar günü geçti ama hiçbir babalar gününde sevinemedim. 6 bayramı çocuklarım olmadan geçirdim" dedi.

6 Şubat felaketinde ağır yıkım alan yerlerden biri de Hatay oldu. Binlerce bina enkaza döndü, 25 bin vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depreme Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde bulunan İlke Apartmanı’nda yakalanan 32 yaşındaki Mustafa Kılıç, 29 yaşındaki Hasret Kılıç ve 5 yaşındaki evlatları Asel Kılıç asrın felaketinden sonra adeta yok oldu.

Depremden bu yana geçen babalar gününün ve bayramların buruk geçtiğini dile getiren acılı baba Selahattin Kılıç, "Depremde büyük bir felaket yaşadık. Depremin ilk dakikalarında yıkılan İlke Apartmanında oğlum ve ailesi oturuyordu.

BAŞVURMADIĞI, ARAMADIĞI YER KALMADI

Oğlum Mustafa Kılıç, Gelinim Hasret Kılıç ve torunum Asel Kılıç depremden bu yana kayıplar ve cenazelerini bulamadım. Depremden bu yana 2 yıl geçti ve onları hala bulamadık. Başvurmadığımız ve aramadığımız yer kalmadı.

Devlet yetkilileri bu duruma bir el atsınlar. Bir mezarları olmasını istiyoruz. Depremden bu yana 3 babalar günü geçti ama hiçbir babalar gününde sevinemedim. Oğlumun gelip ‘Babalar günün kutlu olsun baba’ demesini bekliyorum. Depremden bu yana 6 Ramazan ve Kurban Bayramı geçti.

"ONLARI ÇOK ÖZLEDİM"

6 bayramı çocuklarım olmadan geçirdim. Benim için çok acı bir durum. Bayram gibi değil acı içinde geçti. Bayramın gelmesini istemiyorum. Babalar günü gelmesin, çocuklarım olmadan çok acı geçiyor. Bu yüzden babalar günü gelmesin.

Oğlum eğer hayatta olsaydı babalar gününde bana hediye getirip elimi öperdi. Oğlum yok yanımda ve onları çok özledim. Babalar gününde en çok çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Eğer ölmüşlerse mezar ve hayattalarsa bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.