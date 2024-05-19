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Ocakbaşındaki baca deliğinde bulundu! Değeri tam 3 milyon TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucu Operasyonu, Beyoğlu, Polis, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Taksim'de rutin denetim yapan ekipler, bir ocakbaşına ve çilingire girdi. İki dükkanda toplam piyasa değeri 3 milyon lirayı aşan 3 kilo 110 gram marihuana ele geçirildi. Çilingir tutuklanırken, restoran işletmecisi adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul Beyoğlu'nda rutin denetime çıkan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Gümüşsuyu’nda bulunan bir restorana girdi. Polis işletme yetkilisi Polat Y. (53) ve çilingir arkadaşı İlker S.'ye (49) denetim yapılacağı bilgisini verdiği esnada Polat Y. tedirgin hareketler sergilemeye başladı. Durumdan şüphelenen polis, Polat Y.'nin üst araması yaptı ve şeffaf poşete sarılı 13 gram marihuana ele geçirdi.

Bunun üzerine restoranda arama yapmaya başlayan ekipler, mutfak kısmındaki buzdolabının üstünde bir miktar marihuana ele geçirdi.

OCAKBAŞINDAKİ BACA DELİĞİNE SAKLAMIŞLAR

Devam eden aramalarda ocakbaşındaki baca deliğinde ise 22 parça halinde satışa hazır 39 gram marihuana daha bulundu. Ayrıca narkotik madde ticaretinde kullanılan hassas terazi de ele geçirildi.

Bunun üzerine şahısların üstlerini detaylı arayan polis, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 150 bin lira değerinde döviz ve 1 külçe altına el koydu.

Ocakbaşındaki baca deliğinde bulundu! Değeri tam 3 milyon TL - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Operasyonu genişleten ekipler Polat Y.'nin çilingir arkadaşı İlker S.'nin Taksim'deki dükkanına da baskın düzenlendi. İçeride yapılan aramalarda 301 adet sarı renkli, 39 adet gri renkli ve 23 adet beyaz renkli parça halinde satışa hazır toplamda 860 gram marihuana ele geçirildi.

Aramaların ardından iki isim gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilenlerin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca uyuşturucuların bulunduğu restoran mühürlendi.

TORBACI ÇİLİNGİR TUTUKLANDI

Polat Y.'nin emniyette 12 adet, çilingir İlker S.'nin ise 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan çilingir İlker S. çıkartıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, işletmeci Polat Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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