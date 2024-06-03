Öfkeli koca aldatıldığını düşündü evi bastı: Eşinin yanında yakaladığı adam korkusundan 3. kattan atladı!

5 yaşındaki çocuk 'dede' diye hitap ettiği adamın istismarına uğradı

5 yaşındaki çocuk 'dede' diye hitap ettiği adamın istismarına uğradı

Bolu'da H.M. isimli adam kendisini aldattığını düşündüğü karısı İ.H.'ye baskın yaptı. İ.H.'nin yanında olan A.M., 3. kattan 1. kattaki dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı. Sinir krizi geçiren koca güçlükle sakinleşirken yaralı A.M.'nin babası olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı, ekipler babayı da gözaltına aldı.

Bolu'nun Semerkant Mahallesi'ndeki bir apartmanda hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu H.M. (27), dini nikahlı eşi İ.H'nin (33) kendisini başka bir yabancı uyruklu şahısla aldattığını öğrenerek eve gitti.

Eve kadının kardeşiyle giden H.M., karısının yanında başka bir adam olduğunu gördü.

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KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Kadının kocasından kaçmaya çalışan A.M. ise 3'üncü kattan aşağı atlayarak, 1. kattaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, bulunduğu yerden alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

YARALININ BABASI OLAY ÇIKARDI

Öfkeli koca polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. A.H., I.H. ile kardeşi gözaltına alındı.

Durumu öğrenen A.M'nin babası ise olay yerine gelerek taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri babayı da gözaltına aldı.