Öğrenciler fenomen ağına düştü: 1 haftada 800 bin lira!

Dilan ve Engin Polat çifti hakkında hazırlanan iddianamede gizli tanık, kara paraları üniversite öğrencileri üzerinden akladıklarını öne sürdü. İddiaya göre; Marmara, Eskişehir Anadolu ve Sivas Cumhuriyet üniversitelerindeki öğrenciler hedef alınmış; kredi kartları üzerinden milyonlarca lira aklanmış. Mağdur öğrenciler, 5 bin lira karşılığında hesaplarında 800 bin liraya varan hesap akışlarının olduğunu ifade etti. Gençler, şimdi 'Ağır Ceza'da yargılanıyor ve 26 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Kara para aklama, sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftiyle birlikte en sık duyulan suçlardan biri oldu. Dolandırıcılar, yasa dışı kumar veya bahisten elde edilen paraları aklamak için ihtiyaç sahiplerini kullanıyor.

Benzer suçlamalarla tutuklu bulunan Polat çiftine ilişkin iddianamede beyanı yer alan gizli tanık Mert, kara para akışının üniversite öğrencilerinin hesapları üzerinden yapıldığını öne sürdü. Mert'in anlatımına göre; saha ekipleri, öğrencileri aylık 20 bin TL kazanç vaadiyle kandırarak 5-10 farklı bankadan hesap açtırıyor ve adlarına SİM kart alıyor. Polat çiftinin Marmara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki öğrencileri hedef aldığı iddia edildi.

Telegram’da kurulan “Hesap kiralama mağdurları” adlı grubun üyeleri, kara para organizasyonunun tüm detaylarını anlattı.

"4 BİN LİRA KARŞILIĞI 800 BİN LİRA GİRİŞ ÇIKIŞ"

Milliyet'in haberine göre; 24 yaşındaki B.Ç. Telegram’da ‘Hesap Kiralama’ sitesinde girdiğini ve banka hesabını kiraladığını belirterek şunları anlattı:

İhtiyacım vardı ve ek gelir olarak düşündüm. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım konusunda beni ikna ettiler. Hesabı verir vermez bana 4 bin TL ödeme yapıldı. Bir haftada hesabıma 800 bin TL giriş çıkış olmuş. Bunun için hakkımda dava açıldı, 8 dosyam var. 26 yılla yargılanıyorum. Doğrudan bize bir isim söylenmese de bu insanların hesapları fenomenler için kullandıklarını öğrendik.

Esra A. da şu iddialarda bulundu:

Kredi çekmem gerekiyordu ancak çekemediğim için aracı buldum. Bu aracılar, kartlarımı aldı. Hesaplarımdan para giriş çıkışları olmuş. Şimdi bu kartlarım nedeniyle 5 soruşturmam var. Hesaplarımdan 5 farklı kişiye işlem yapılmış. Bu kişiler kendilerine ‘Sahacı’ diyor ve benim gibi insanları bir şekilde kandırıp hesapları üzerinden işlem yapıyor.

ARKADAŞININ KURBANI OLDU

22 yaşındaki üniversite öğrencisi A.K. “Bir arkadaşım hesaplarında bir sıkıntı olduğunu ve benim hesabımı kullanıp kullanmayacağını sordu. Ben de ‘Tamam’ dedim. İkinci kez yine hesabımı kullanmak istediğini söyledi, verdim. Bana para yattıktan sonra komisyon vereceğini söyledi. Bu şekilde iki kez benim banka hesabım üzerinden işlem yapıldı ve şimdi bunlar yüzünden davalık oldum. Sonradan öğrendim ki bu arkadaşım sahacıymış. Onlarca öğrencinin hesabını kullanmış” dedi.

Üniversiteli E.K.(23), şunları dedi:

Kart bilgilerimi ve kartımı arkadaşım aracılığıyla bu kişilere verdim. Kartımın karşılığında bana 5-6 bin TL ödeme yapıyorlardı. Bir süre bu şekilde kartım kullanıldı. 500 bin TL’ye yakın para giriş çıkışı olmuş. Şimdiyse ağır cezada yargılanıyorum. Sonradan öğrendik şebeke olduklarını. Herkese özellikle de öğrencilere benzer vaatlerle yaklaşıp kartlarını kiralıyorlarmış.

"MAĞDUR DEĞİL, SUÇ ORTAĞIZ"

31 yaşındaki N.K. da 5 farklı banka hesabını kiraladığını belirterek “Hesap kiralamak isteyen bu kişiler iş arayan platformlardan insanlara ulaşıyorlar. Ben de bu platformlardan birinde tanıştım. Bir haftada 50 bin TL’ye yakın para kazandım. Yasal bir şeyin olmadığının farkındaydım sonra bıraktım. Aslında bizler mağdur değil suç ortağız. Çünkü herkes kara para aklandığı bilerek giriyor. Tüm banka bilgilerini veriyorsunuz. Onlar işlemleri kendileri yapıyor ya da sizi gidip bankadan çekip veriyorsunuz. Ben yaklaşık 800 bin TL’ye yakın parayı bu şekilde bankaya gidip çektim ve teslim ettim” ifadelerini kullandı.

"BAŞIMA EN FAZLA NE GELİR?"

Sosyal medyada bir öğrenci de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Para karşılığı kartımı kiralamak isteyen biri var, sizce ne yapmalım? Şimdi arkadaşlar ben öğrenciyim, cebimde 5 kuruş param yok. Bir arkadaşım bir hesap açmamı ve kartımı kiralayabileceğimi söyledi. Sizce bunu yaparsam başıma en fazla ne gelebilir.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Avukat Osman Şahan şu bilgileri aktardı:

Mağdur olduğunu öne süren ve bizimle iletişim geçen kişilerin büyük bir çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturuyor, ağırlıklı olarak öğrencilerin banka hesapları kullanılmış. Hesaplarını kiraya veren bu kişiler, ya nitelikli dolandırıcılık ya da nitelikli hırsızlık suçlarından yargılanıyor cezası ise 4 yıl 2 ay.

Ancak şöyle bir durum var her birinin en az 3 dosyası var ve 60 dosyaya kadar çıkıyor. Bu da 4 çarpı 60 yani 240 yıl demek. Eğer karşı tarafın mağduriyetini karşılamaları söz konusu ise 4 yıl 2 ay olan ceza 1 yıl 8 aya düşüyor.

YÖK DE UYARMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla MASAK ile iş birliği yaptı. MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere “Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın” uyarısı yapıldı.