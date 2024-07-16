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O mektup cezaevini karıştırmıştı! Dilan Polat'ın ifadesi alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Medyaradar
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O mektup cezaevini karıştırmıştı! Dilan Polat&#039;ın ifadesi alındı

Magazin Haberleri  / Medyaradar

Dilan Polat, Kasım ayından bu yana kara para aklama ve suç örgütü kurma suçundan cezaevinde tutuklu bulunuyor. Polat’ın geçtiğimiz günlerde kayınvalidesine gönderdiği mektup Marmara Cezaevini karıştırmıştı. Cezaevi yönetimi, ‘Görülmüştür’ damgası vurulmadan çıkarılan mektuptan sonra inceleme başlatmıştı. Savcı, cezaevi yönetiminden izinsiz dışarıya mektup gönderen Polat’ın ifadesine başvurdu.

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame hazırlandı.

Polat, hakkında hazırlanan 75 sayfalık iddianameden sonra kayınvalidesine gönderdiği mektup Marmara Cezaevini karıştırdı.

"BUNUN PAYLAŞILACAĞINI BİLMİYORDUM"

Şükran Polat’ın sosyal medyada paylaştığı mektup Silivri Cezaevi’ni ayaklandırdı. Mektubunun üzerine herhangi bir ‘Görülmüştür’ damgasının vurulmadığı görülünce cezaevi yönetimi personelle ilgili inceleme başlattı. O kısımda görev yapan çalışanların savunmaları alındı. Dün de Dilan Polat cezaevi savcısına mektupla ilgili ifade verdi.

O mektup cezaevini karıştırmıştı! Dilan Polat'ın ifadesi alındı - 1. Resim

Dilan Polat ifadesinde "Ben herhangi bir kimseye mektup yazmadım. Ben sadece hislerimi avukatım Haydar Enes Çetinkaya’nın ajandasına yazdım. Yazdığım sayfanın birilerine gönderileceğini ve bunun paylaşılacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

O mektup cezaevini karıştırmıştı! Dilan Polat'ın ifadesi alındı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Medyaradar
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