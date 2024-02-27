Öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, okulda boğazına madeni para kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar kameralara da yansıdı.
Selahaddin Eyyübi İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi Atiye Özgün'ün nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni, diğer sınıflarda derste olan meslektaşlarından yardım istedi.
MADENİ PARA YUTMUŞ
İlk yardım bilgisi alan öğretmenlerden Ferhat Erol, Özgün'e Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin yaptığı müdahale sonrası boğazından madeni para çıkan öğrenci, rahat nefes almaya başladı. Yaşananlar, okuldaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı