Öğretmenin Heimlich manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Şubat 2024 15:37 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 15:44 - Güncelleme:

Mardin, Kızıltepe, Heimlich Manevrası, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir öğretmen, okulda boğazına madeni para kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar kameralara da yansıdı.