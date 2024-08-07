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Okan Tüysüz, "6 Şubat'ın artçısı" deyip Adana depremini yorumladı: 1 sene boyunca sürebilir

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Okan Tüysüz, &quot;6 Şubat&#039;ın artçısı&quot; deyip Adana depremini yorumladı: 1 sene boyunca sürebilir

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Adana'daki depremler hakkında konuşan yer bilimci Okan Tüysüz, 6 Şubat'ı işaret etti. Tüysüz, bölgede büyük bir deprem beklentisi olmadığını söyleyip "Bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi. 

Adana bu sabah korku ve panikle uyandı. Kozan ilçesinde peş peşe üç deprem meydana geldi. Büyüklükleri 4,6, 4,5 ve 4 ve 3.7 olan depremler endişeye neden oldu.

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Deprem büyüklüğü 4,5 veya 4.6, en büyük şiddet 5,7 odak derinliği 10 km şu ana kadar hasar rapor edilmedi. Endişe edilecek bir durum olmadığı kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi. 

"6 ŞUBAT'IN ARTÇISI"

Adana depremlerini Haber Global'e ayrıca değerlendiren Tüysüz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremi hatırlatarak "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremle birlikte boşaldı. Depremi 6 Şubat artçısı olarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Adana'daki sarsıntıların orta büyüklükte olduğunu belirten Tüysüz, "Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre, Adana'da bu sabah önce saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kozan olan şiddetli depremin derinliği 7.06 kilometre olarak hesaplandı. Bir dakika sonra, saat 05.33'te de yine Kozan merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sonrasında da saat 05.34'te 4 büyüklüğünde, saat 05.58'te de 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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