Okla vurulan imam Dursun Kuru’nun son durumu belli oldu! Eşi ‘dua bekleriz’ diyerek açıkladı

İstanbul Bağcılar Necattin Camii'nde okla omzundan vurularak yaralanan imam Dursun Kuru, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuru’nun eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Öte yandan saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün oklu saldırıya uğrayan Dursun Kuru ameliyat oldu. Kuru’nun sağlık durumuyla ilgili eşi “Sağlık durumu şükürler olsun iyi, dua bekleriz” şeklinde paylaşım yaptı.

İMAM DURSUN KURU’YA OKLU SALDIRI

Bağcılar Necattin Camii'nde 24 Temmuz günü iddiaya göre Muhammet F.G. isimli şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imam Dursun Kuru ile önce tartıştı ardından geri gelerek cami çıkışında Kuru’yu omzundan okla yaralanmıştı.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Olayın ardından imam Kuru, caminin yakınındaki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hemen ameliyata alınmıştı. Burada ok çıkarılırken bölgeye dikişler atılmıştı. Okun isabet ettiği noktada sinirlerin şans eseri zarar görmediği öğrenilirken ameliyat da başarılı geçti. Kuru, bugün sabah saatlerinde son kontrollerin ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken saldırgan Muhammet F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmam Kuru’nun eşi Kamile Kuru ise dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin durumuna ilişkin konuştu.

EŞİNDEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU İYİ, DUA BEKLERİZ

Kuru’nun eşi Kamile Kuru ise sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Bakan Ali Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayarak “Eşimin sağlık durumu şükürler olsun iyi, merak eden, arayan, soran, geri, dönemediğim herkesten Allah razı olsun, dua bekleriz” ifadeleriyle paylaştı.

ELİNDE OKLA BÖYLE GELMİŞ

Öte yandan İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G.'yi yaralayan saldırganın camiye gidiş anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet F.G. elinde yay ve okla camiye gittiği görülüyor.