Oktay Derelioğlu ile eşini darp eden saldırganlar tutuklandı!

6 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:42

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Saldırıya ilişkin konuşan Oktay Derelioğlu, “En büyük cezayı almalarını istiyorum. Beyin kanamasından ölebilirdik” dedi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy'de trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı. Şüpheli Z.K., ve N.K., ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Derelioğlu çifti, şahıslar tarafından darp edildi. Darp edildiği esnada kolu çıkan Oktay Derelioğlu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

"DURUP DURURKEN SALDIRIYA UĞRADIM"

Saldırının ardından açıklama yapan Derelioğlu, “Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun, o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar” dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan Z.K. ve N.K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.