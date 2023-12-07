Oktay Derelioğlu’nu darp eden kardeşler suçlamaları reddetti: Nasıl oldu biz de bilmiyoruz!

7 Aralık 2023 11:53 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:01

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi Başak Derelioğlu'nu trafikte yol verme tartışmasında darp eden iki kardeş, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik ifadesi ortaya çıkan şüpheli Nurettin K., “Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Nurettin K., tutuksuz yargılanmayı talep etti.

-Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy’de trafikte yolun daralması sonucunda başka bir sürücü ile yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşadı. Şüpheli Zekai K., ve Nurettin K., ünlü futbolcunun aracının önünü keserek bir anda saldırmaya başladı. Derelioğlu çifti şahıslar tarafından darp edildi. Gözaltına alınan Zekai K. ve Nurettin K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE DARP ETMEDİK"

Şüpheli Zekai K. ifadesinde, “Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma falan yok, kameralarda mevcuttur. Sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darp etmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.

"NASIL BÖYLE BİR YARALANMA OLDU, BİZ DE BİLMİYORUZ"

Nurettin K. ise, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı taraf da düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu biz de bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum” dedi.