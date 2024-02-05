Okul yolunda öğrenci ve velileri korkutan olay! İstinat duvarı bir anda çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde depremi hatırlatan olaylar yaşanıyor. İstanbul'da okul yolunda bulunan istinat duvarı bir anda çöktü. Öğrenci ve veliler tedirgin oldu.

Kahramanmaraş merkezli asrın depreminin ardından İstanbul'da her an Marmara Depremi'nin gerçekleşmesi beklenirken, depremi aratmayacak olaylar yaşanıyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir okul yolunda istinat duvarı bir anda çöktü. Yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrencilerin sık kullandığı yolda yaşanan olay, velileri tedirgin etti.

KAYA PARÇALARI OKUL YOLUNDA

Arnavutköy'de bulunan Aşık Veysel İlkokulu’nun yanındaki istinat duvarının bir kısmı bugün çöktü. Kaya parçalarının düştüğü okul yolunda duvarın devamının çökmesi ise an meselesi... Bu düşünce velileri tedirgin etti. Okul bahçesinin ise yolun hemen dibinde bulunması tedirginliği artırdı.

Kaya parçalarının okul bahçesine düşerek çocukları yaralamasından veya okula gidip gelen çocukların üzerine duvarın kalan kısmının yıkılmasından endişelenen veliler yetkililerin bir an evvel önlem almasını istedi.

FACİAYI ARA TATİL ÖNLEDİ

İstinat duvarının çökmesinin ardından havadan çekilen görüntülerde büyük kaya parçalarının yola düştüğü görüldü.

Okulların ara tatilde olduğu zaman gerçekleşen çökme ise muhtemel bir faciayı da önledi.

HER AN ÇÖKEBİLİR, ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA

Okul yolunu sıklıkla kullanan ve çocuklarını okuldan alan Ayşe Yalman, “Ben az önce geçerken fark ettim şimdi. Yağmurdan olduğunu düşünüyorum tatil zamanında olmuş ondan önce yoktu çünkü. Ben yeni gördüm düzeltilmesi lazım toprağı baya yumuşamış her an çökebilir. Tehlike altında buradan geçen herkes” dedi.

GÜNDE 4 DEFA GEÇİYORUM ÇOK TEHLİKELİ

Nurgül Kayacan ise “Burası bizim okul yolumuz günde 4 defa ben geçiyorum buradan çok tehlikeli. Çocuğumla giderken üzerimize yığılabilir oradan kopan bir taş kaya okula düşebilir. Yüksek bir duvar ağır ve büyük kayalar taşlar var” şeklinde konuştu.