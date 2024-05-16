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Okulda büyük panik! Sınıfta biber gazı topu patladı, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Çarşamba, Biber Gazı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nda sınıfta biber gazı topu patladı. Sınıfta yayılan yoğun gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nun 6'ncı sınıfında bugün sabah saatlerinde meydana gelen olay öğrenciler arasında büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; bir öğrenci teneffüs sırasında, eline nasıl ve nereden geçtiği henüz belirlenemeyen biber gazı topu ile oynarken, top aniden patladı. Topun patlaması sonucu sınıfa yoğun bir gaz yayıldı.

ÖĞRENCİLER FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası okulda büyük panik yaşanırken, gazdan etkilenen öğrenciler fenalaştı ve nefes almakta zorlandı.

Okul idaresinin ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen 25 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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