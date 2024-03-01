Muhtemel İstanbul depreminde tahliye planınız hazır mı? İşte Marmara'dan kaçış güzergahları

Deprem gerçeği her gün kendini hatırlatırken olası İstanbul depremi için de bazı senaryolar mevcut. Deprem sonrası yolların kapanması ve insanların tahliye edilmesinin zorlaşacağı tahmin ediliyor. Olası İstanbul depreminde şehirden kaçış için bu güzergahları bilmenizde fayda var.

Deprem, Türkiye'nin göz ardı edilemez bir gerçeği. En son Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde on binlerce canımız gitti, 11 kentte büyük yıkım yaşandı.

Kendini sık sık hatırlatan bu acı gerçek, İstanbul ve bu kentte yaşayanlar için de korkutucu. Bir yandan devam eden kentsel dönüşümler, bir yandan da insanların afet konusunda bilinçlenmesi ile belirli bir yol katedildi. Ancak yolumuz halen uzun, bu yüzden olası İstanbul depreminde neler yapılması gerektiğini, hangi yollardan Marmara'dan çıkabileceğini bilmekte fayda var.

İLK HEDEF MARMARA'DAN ÇIKMAK

Çünkü muhtemel büyük İstanbul depreminde yolların kapanacağı, bu nedenle insanların tahliye edilmesinin zor olacağı tahmin ediliyor. Eğer Avrupa Yakası'nda iseniz soğukkanlı bir şekilde durumu yönetip Karadeniz'e, duruma göre Ege ve Akdeniz'e yol alabilirsiniz. Önemli olan, köy yollarını bilerek buradan çıkış yapmak. Ana arterlerin kilitleneceğini düşünerek bu yöne hiç girmemeli ve mümkün olursa aracın deposunu doldurmalı.

KİLİT NOKTA KUZEY MARMARA VE KÖY YOLLARI

Beylikdüzü tarafında yaşayanların Edirne istikametine gitmekten başka bir şansı yok. Kuzey Marmara kapalı olmazsa buradan geçip Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden Karadeniz'e ulaşılabilir. Onun dışında eski Edirne asfaltı olarak bilinen yoldan Trakya yönüne ilerlemek gerekecek. Göktürk, Levent semtlerinde oturanlarsa Zekeriyaköy-Kilyos bağlantısını kullanarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşabilir.

ANADOLU YAKASI İÇİN ŞİLE İLK DURAK

Anadolu Yakası'nda oturanlar ise biraz daha şanslı. Karadeniz'e ya da İç Anadolu Bölgesi'ne daha kolay geçiş yapılabilir. Yakanın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy gibi daha iç ve kalabalık kısımlarında oturanlar ise ilk etapta tali yolları kullanarak Şile, oradan da açık yolları kullanarak Marmara'dan çıkabilir. Burada yaşayanlar için temel hedef, Şile ve Kuzey Marmara otoyoluna çıkmak olacak.

Eğer Ege ve Akdeniz bölgesine gitmek istiyorsanız; Sakarya üzerinden Eskişehir-Antalya yolunu kullanabilir, Fethiye, Marmaris, Aydın, gibi kentlere geçebilirsiniz. Sıkıntı olması beklenen yer, İstanbul-Sakarya arası. Burada da tali yollar, köyler açık olursa çıkış daha kolay olacaktır.