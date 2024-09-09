‘Öldürebilir ve bu yanına kâr kalabilir’ ABD’de Biden yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi tepkisi

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Eylül 2024 23:11 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 23:20 - Güncelleme:

ABD'nin Filistinli tek Kongre üyesi Rashida Tlaib, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkında sessiz kalan ABD yönetimini, "Kim olduğunuz önemli değil, İsrail Amerikalıları öldürebilir ve bu yanına kar kalabilir." sözleriyle eleştirdi.