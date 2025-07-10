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Ölüm saçan dere! 1 haftada 100'den fazla hayvan telef oldu! Nedeni korkunç...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da fabrika atıklarının bırakıldığı dere, hayvan katliamına neden oldu. Dereden su içtikten sonra şişen 64 küçükbaş hayvan telef oldu. Besici Hasan Öz, "Bizim çocuklarımız var, ekmek parası kazanmamız lazım." diye duruma tepki gösterirken, 1 hafta önce de aynı dereden su içen 40 hayvanın telef olduğu öğrenildi. 

Hatay'ın Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bölgede hayvancılık yapan Hasan Öz'ün sürüsü mahalleden geçerek denize dökülen dereden su içti. Erzin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların atık sularının akıtıldığı iddia edilen dereden su içen hayvanlar şişerek rahatsızlandı.

Ölüm saçan dere! 1 haftada 100'den fazla hayvan telef oldu! Nedeni korkunç... - 1. Resim

64 KEÇİ TELEF OLDU 

Kısa sürede 64 keçisi telef olan Öz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dereden numune alındığı öğrenildi.

Ölüm saçan dere! 1 haftada 100'den fazla hayvan telef oldu! Nedeni korkunç... - 2. Resim

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ VAR, EKMEK PARASI KAZANMAMIZ LAZIM" 

Fabrikaların atık sularını dereye bıraktığını söyleyen Hasan Öz, "Dereden geldik, sudan bu tarafa hayvanları sürdük. Yaylıma geçelim derken hepsi zehirlendi. Bizim çocuklarımız var, ekmek parası kazanmamız lazım. Fabrikaların suyunu açık alana bırakıyorlar, yaydığımız hayvanlarımız öldü. 64 tane keçim telef oldu" dedi.

Ölüm saçan dere! 1 haftada 100'den fazla hayvan telef oldu! Nedeni korkunç... - 3. Resim

1 HAFTA ÖNCE DE 40 HAYVAN TELEF OLMUŞTU 

Öte yandan, yaklaşık bir hafta önce aynı dereden su içtiği iddia edilen Cumali Gök'e ait 40 küçükbaş hayvan daha telef olmuştu.

Ölüm saçan dere! 1 haftada 100'den fazla hayvan telef oldu! Nedeni korkunç... - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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