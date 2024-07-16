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Ölüm tehditleri, tekme yumruk... Boşanma aşamasında ki eşini darp eden şahıs tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ölüm tehditleri, tekme yumruk... Boşanma aşamasında ki eşini darp eden şahıs tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçemkece'de boşanma aşamasındaki eşine ölüm tehditleri savuran ve tekme yumruk ile darp eden şahıs tutuklandı.

Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu eşini çalıştığı iş yerinde darp eden şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI TEHDİT ETTİ

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bilal Ö. kendisinden boşanmak isteyen eşinin kararını kabul etmeyerek çocuklarına ve karısına tehdit içerikli mesajlar atmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DAHA DA ÖFKELENDİRDİ

Ölüm tehditlerine maruz kalan kadın, karakola giderek şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Uzaklaştırma kararını öğrenen Bilal Ö., eşinin iş yerine gidip Mihriban Ö.'yü bıçakla tehdit ederek tekme ve yumruklarla darp etmişti. İhbar üzerine polis ekipleri Bilal Ö.'yü yakalamak için çalışma başlatmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Bilal Ö., dün saat 22.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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