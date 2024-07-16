Ölüm tehditleri, tekme yumruk... Boşanma aşamasında ki eşini darp eden şahıs tutuklandı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Temmuz 2024 20:44 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 20:50 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçemkece'de boşanma aşamasındaki eşine ölüm tehditleri savuran ve tekme yumruk ile darp eden şahıs tutuklandı.