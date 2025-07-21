Önce Süveyda sonra Kamışlı... Arap aşiretlerin hedefinde PKK/YPG var!

Süveyda’da İsrail destekli Dürziler ile savaşan Arap aşiretleri, sonraki hedeflerinin PKK/YPG kontrolündeki Kamışlı olduğunu açıkladı. Yüksek Arap Aşiret ve Kabileler Meclis Başkanı Hamad “Önce Süveyda arkasından Kamışlı’yı temizleyeceğiz” dedi.

YILMAZ BİLGEN -Suriye’nin güneyindeki Süveyda şehrinde İsrail destekli Dürzi milisler ve Suriyeli Arap Aşiret güçleri arasındaki çatışmalar ateşkes kararına rağmen sürüyor. Suriye ordusunun çekilmesiyle birlikte Dürzi militanların toplu katliama giriştiği bölgeden gelen görüntülerle ayaklanan Arap aşiretleri Süveyda’ya 100 bini aşkın savaşçı gönderdi. İlan edilen ateşkese rağmen El Heciri yönetimindeki İsrail destekli teröristlerin saldırıları durmadı. Yüksek Arap Aşiret ve Kabileler Meclis Başkanı Mudar Hamad, Süveyda’yı kan gölüne çeviren katiller yakalanmadıkça bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi. Gazetemize konuşan Hamad “400’den fazla şehidimiz var. Kadınların ırzına geçildi. Oradaki Arapların evleri yakılıp yıkıldı. Tüm bu suçları da İsrail ve PKK-YPG’den aldıkları destekle işlediler. Önce Süveyda’yı sonra da Kamışlı ve tüm PKK-YPG işgali altındaki topraklarımızı özgürleştirme yemini ettik” dedi.

TUZAKLARIN FARKINDAYIZ

Suriye’ye karşı kurulan tuzakların farkında olduklarını belirten Mudar Hamad, şunları söyledi: İsrail’in kışkırtması ile bölgeyi ateş topuna çeviren ayrılıkçı Dürziler, dünyanın en aşağılık suçlarını işledi. Hikmet el-Heciri liderliğindeki bu katiller zaten Esad’ın suç ortaklarıydı. Yıllardır Lübnan sınırında insan, silah ve uyuşturucu kaçırıyorlar. Devrimle birlikte tüm çıkarları bozuldu.

SÜVEYDA BİR MESAJDIR

Karşımızda sadece Dürzi çeteler yok. PKK-YPG militanları da var. Hatta keskin nişancılar başta olmak üzere kuzeyden gelen onlarca PKK’lı ile savaşıyoruz. Süveyda istikrar ve güvenliğe kavuşmadıkça buradan ayrılmayacağız. Sonrasında rotamız Kamışlı ve tüm PKK işgal beldeleri olacak. Bu olay aslında Suriye halkının güçlü bir mesajıydı. Hem ülkeyi bölmek isteyen güçlere hem de içerideki iş birlikçilerine Suriye’de kurmak istedikleri korsan devletçiklere ve bozguncu düzene izin vermeyeceğimizi gösterdik.

PKK BİTECEK HUZUR GELECEK

Türkiye’nin terörsüz Türkiye projesinin taşıdığı hayati öneme vurgu Hamad, şu tespitlerde bulundu: PKK bitmeden ne Irak, Ne Suriye ne de Türkiye’de huzur ve istikrar sağlanır. Bölgeyi yakan fitnenin iki merkezi var. Birincisi Tel Aviv, ikincisi de Kandil ve uzantısı terör kampları. Erdoğan yönetimi bu illeti içeride büyük oranda bitirdi. Ancak Suriye, İran ve Irak’ta tehdit dozu her geçen gün artıyor. Nusayri ve Dürzi çeteleri eğiten PKK-YPG oldu.

HEDEF İSRAİL’E HİZMET

İğrenç bir tezgâh peşindeler. Olayın gerçek mahiyeti İsrail’i kurduğu arzımevut hayaline kavuşturmak. İşlenen katliamları tüm dünya gördü. Biz samimi ve kararlı bir biçimde ayağa kalktık. Dürzi, Nusayri, PKK-YPG bölücü tehditleri bitmeden de geri evlerimize dönmeyeceğiz. 8 Aralık sonrası en büyük beklentimiz Türkiye ile yapılacak kapsamlı bir savunma ve askerî güvenlik iş birliği anlaşmasıydı. Ancak bu yolla İsrail’den ve PKK-YPG dâhil iş birlikçilerinden emin olabiliriz. Sayın Erdoğan ve Sayın Şara’dan isteğimiz bir an önce kapsayıcı bir anlaşma yapılması. Biz kararlıyız. PKK-YPG virüsünden bu halkı kurtaracağız. Herkes emin olsun Aşiretlerin bu uru Suriye topraklarından söküp atma gücü ve iradesi var.