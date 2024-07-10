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Onu gören hemen polisi arasın: Gelini sokak sokak gezip izini sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de evden tek başına çıkıp giden Alzheimer hastası Nazife Demir'den 9 gündür haber alınamıyor. Eline güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğrafını alan gelini Neşe Özdemir Demir sokak sokak gezerek kayıp kayınvalidesini arıyor. Çaresiz gelin “Gören olursa bizlere veya polise haber vermelerini istiyoruz” diye çağrı yapıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evinden, 2 Temmuz akşam saatlerinde tek başına çıkıp giden Alzheimer hastası Nazife Demir'den haber alınamıyor. 

Onu gören hemen polisi arasın: Gelini sokak sokak gezip izini sürüyor - 1. Resim

9 GÜNDÜR ARANIYOR

En son Akvadi Parkı bölgesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan kayıp kadının fotoğraflarını eline alan gelini Neşe Özdemir Demir, 9 gündür sokak sokak gezerek kayıp kaynanasını bulmaya çalışıyor. Eşiyle birlikte çevredeki vatandaşlara sorarak yaşlı kadına ait bir iz bulmaya çalışan gelin, hayatından endişelendikleri annelerini gören veya duyan olursa kendilerine ya da polis ekiplerine haber vermelerini istiyor.

Akşam saatlerinde kahve içmek için balkona çıktıklarında anneleri Nazife Demir'in evde olmadığını fark ettiklerini söyleyen gelin Neşe Özdemir Demir, sokağa inerek aramaya başladıklarını ve polis ekiplerine haber verdiklerini ifade etti.

Onu gören hemen polisi arasın: Gelini sokak sokak gezip izini sürüyor - 2. Resim

HERKESE ÇAĞRI YAPTI: POLİSE HABER VERMELERİNİ İSTİYORUZ

Geçen 9 günde herhangi bir ize ulaşamadıklarını kaydeden Özdemir, “Akşam yemeğini yedikten sonra kahve içmek balkona çıktığımızda kızım geldi ve 'babaannem yok' dedi. Bütün odalara baktık ama hiçbir odada yoktu. Sonra bir anda aşağıya gittiğini düşündük. Aramak için dışarı çıktık. Dokuzkavaklar Semt Polikliniğinin olduğu yerlere baktık, yoktu. Gece aramadığımız yer kalmadı. Ardından ise ekiplere haber verdik. Ertesi gün saat 08.00 itibariyle kamera görüntülerine ulaştık. Sevindik yoluna çıkıyor. Sonrasında ise Şekerci durağından aşağıya iniyor. En son görüntü olarak Akvadi Parkı çevresinde görülmüş. Yanında ise 4 bin TL civarında parası vardı. Herhangi birisi parasını alsa, darp etse karşı koyamaz, kendisini ifade edemez. Biz canından şüpheliyiz. Alzheimer hastalığı var. Kendini ifade edemiyor. En son görüntülerde, Akvadi Parkı tarafında gördük. Ama sonrasında ise kameraları ulaşamadık. Bütün komşularımızı sorduk yoldan geçerken bütün herkesi sorduk ama ulaşamıyoruz. Denizli halkına duyarlılığa davet ediyoruz. Gören olursa bizlere veya polise haber vermelerini istiyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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