Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ordu'da babaanne, üvey torununu balkondan böyle attı

Ordu'da babaanne, üvey torununu balkondan böyle attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ordu'da bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı. O anlar kameralara yansırken babaanne gözaltına alındı.

Ordu'da ne zaman çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görüntülerde üvey babaanne olduğu öğrenilen bir kadın, 2 yaşındaki küçük çocuğu balkondan aşağı atıyor.

CANİ KADIN GÖZALTINDA

Görüntüler kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları olaya büyük tepki gösterdi. Kadının, çocuğu ittikten sonra hemen kaçtığı görülürken 1. kattan atılan miniğin sağlık durumuyla ilgili bilgi edinilemedi. Ancak üvey babaannenin görüntülerin gündem olmasının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - GündemGenç kadının kanlar içindeki cesedini buldularİzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - GündemSağlıklarını hiçe sayıp, ölü balık topladılarAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulundu - GündemAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulunduNarin'in arkadaşları mezarını ziyaret ederek dua etti! Çocukları görenler duygulandı - GündemNarin'in arkadaşlarından mezarına ziyaretNarin Güran soruşturmasında yeni gelişme! İşte itirafçıyı ele veren detay - GündemNarin soruşturmasında yeni gelişme!Manisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdi - GündemManisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...