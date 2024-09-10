Ordu'da babaanne, üvey torununu balkondan böyle attı

Ordu'da bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı. O anlar kameralara yansırken babaanne gözaltına alındı.

Ordu'da ne zaman çekildiği belli olmayan bir video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Görüntülerde üvey babaanne olduğu öğrenilen bir kadın, 2 yaşındaki küçük çocuğu balkondan aşağı atıyor.

CANİ KADIN GÖZALTINDA

Görüntüler kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları olaya büyük tepki gösterdi. Kadının, çocuğu ittikten sonra hemen kaçtığı görülürken 1. kattan atılan miniğin sağlık durumuyla ilgili bilgi edinilemedi. Ancak üvey babaannenin görüntülerin gündem olmasının ardından gözaltına alındığı belirtildi.