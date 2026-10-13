Sıfır Atık Vakfı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilmesi planlanan “Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları” kapsamında Ordu’da gerçekleştirilen buluşmada, kentin çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki öncelikleri çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alındı. “Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi” temasıyla düzenlenen çalıştayda; kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

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Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı tarafından, Ordu Valiliği himayelerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Ordu Sıfır Atık Çalıştayı’nda, farklı alanlardan paydaşların bilgi ve deneyimleri ortak bir zeminde buluşturuldu. 13 Ekim 2026 tarihinde Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ordu Sıfır Atık Çalıştayı’na; Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Bayram Ay ve Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap başta olmak üzere tematik masa çalışmalarında yer alan paydaşlar ve basın mensupları katıldı.

Ordu’nun kaynakları geleceğe, yerel çözümler ulusal gündeme taşınıyor

MUSTAFA ERDAĞI: “ORDU’NUN ÇOK GÜÇLÜ BİR POTANSİYELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı açılış konuşmasında, Ordu’nun denizi, ormanları, tarımsal üretimi ve özellikle fındığıyla doğal kaynakları ve üretim kültürü güçlü bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Bu zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, sıfır atık anlayışını Ordu açısından daha da anlamlı hale getiriyor. Sıfır Atık Vakfı olarak 81 ilde gerçekleştirmeyi planladığımız çalıştaylarla, her şehrimizi kendi ihtiyaçları ve kendi imkânları doğrultusunda dinlemek istiyoruz. Ordu’nun da bu konuda çok güçlü bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Ordu’nun kaynakları geleceğe, yerel çözümler ulusal gündeme taşınıyor

“SIFIR ATIK HAREKETİ’NİN YERELDE VE ULUSALDA DAHA GÜÇLÜ KARŞILIK BULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi’nin, bugün Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın birçok ülkesinde farklı şekillerde hayat bulduğunu belirten Erdağı, “Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu anlayışın yerelde ve ulusalda daha güçlü şekilde karşılık bulması için çalışıyoruz. Bugün ortaya koyacağınız her katkının bu çalışmaya değer katacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ordu’nun kaynakları geleceğe, yerel çözümler ulusal gündeme taşınıyor

MEHMET HİLMİ GÜLER: “ATIK DİYE BİR ŞEY YOK, HEPSİ ÇOK KIYMETLİ”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da atıkların katma değerli endüstriyel ürünlere dönüştürülmesine yönelik çalışmaları anlatarak, “Fındık kabuğundan aktif karbon ürettik ve bununla ilgili fabrikasını da kurduk. Bu çok kıymetli bir endüstriyel ürün. Hem suların hem havanın temizlenmesinde, aynı zamanda tıpta kullanılıyor. Fındık kapsülünden de 4 bin 650 kalorilik pelet yaptık. Bunu yakıt olarak kullanıp fındığın kurutulmasında da değerlendirebiliriz. Çöpümüzü de atık diye küçümsüyoruz. Ondan da elektrik elde edildiğini biliyoruz. Bunların hepsinin uygulamasını burada yaptığımız için güzel çalışmalara imza attık. Yani atık diye bir şey yok. Hepsi çok kıymetli, hepsi vazgeçilmez” dedi.

Ordu’nun kaynakları geleceğe, yerel çözümler ulusal gündeme taşınıyor

BAYRAM AY: “TOPRAĞIMIZI KORUYALIM, SUYUMUZU KORUYALIM, GIDAMIZI İSRAF ETMEYELİM”

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Bayram Ay, sıfır atığın kaynakları verimli kullanmayı, israfı önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, yeniden kullanmayı ve geri dönüşümü bir hayat ve üretim kültürü hâline getirmeyi ifade ettiğini belirterek, “Sıfır atık anlayışının en önemli başlıklarından biri gıda israfının önlenmesidir. Hedefimizi ürettiğimizi korumak, kayıpları azaltmak ve her ürünümüzün ekonomik değerini artırmak üzerine kurmamız gerekmektedir. Toprağımızı koruyalım, suyumuzu koruyalım, gıdamızı israf etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Ordu’nun kaynakları geleceğe, yerel çözümler ulusal gündeme taşınıyor

OKTAY MARŞAP: “ÇEVREYİ KORUMAK, GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLULUĞUMUZDUR”

Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap ise, temiz hava, temiz su, verimli topraklar ve sağlıklı ekosistemlerin hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, “Bunları korumanın yolu sıfır atık yaklaşımından geçmektedir. Bu yaklaşım yalnızca atıkların doğru yönetilmesini değil, atık oluşumunun kaynağında önlenmesini, yeniden kullanımın yaygınlaştırılmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını esas almaktadır. Unutmayalım ki çevreyi korumak artık yalnızca bir tercih değil, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur” dedi.

Ordu’nun kaynakları geleceğe, yerel çözümler ulusal gündeme taşınıyor

ORDU’NUN GELECEĞİ İÇİN ORTAK ÇÖZÜM ARAYIŞI

Yaklaşık 300 kişinin katılım gösterdiği çalıştay; kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve farklı alanlardan ilgili paydaşları bir araya getirdi. Çok paydaşlı çalışma modeliyle Ordu’nun çevre, iklim ve kaynak yönetimi alanındaki mevcut durumu değerlendirilirken, kentin ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir çözüm önerileri üzerinde çalışıldı.

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masada iklim, afet ve doğa yönetiminden su yönetimine, sucul ekosistemlerden tarım ve gıda sistemlerine, plastik ve tek kullanımlık ürünlerden enerji ve ulaşım dönüşümüne kadar farklı alanlar ele alındı.

Ordu’nun kaynakları geleceğe, yerel çözümler ulusal gündeme taşınıyor

Ordu Sıfır Atık Çalıştayı’nda çalışmaların gerçekleştirildiği tematik masalar şöyle:

1. Masa: İklim, Afet ve Doğa Yönetimi 2. Masa: Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği 3. Masa: Sıfır Atık Mavi – Sucul Ekosistemler, Göller ve Akarsular 4. Masa: Tarım, Gıda ve Organik Döngü 5. Masa: Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler 6. Masa: Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi 7. Masa: Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları 8. Masa: Enerji ve Ulaşım Dönüşümü 9. Masa: Kamusal Alanlar, Parklar, Yapı ve Kentsel Alan Yönetimi 10. Masa: Turizm, Otelcilik, Hizmet Sektörü ve Etkinlik Yönetimi 11. Masa: Kamu Kurumlarında Kaynak Verimliliği, İsrafın Önlenmesi ve Atık Yönetimi 12. Masa: Kültürel, Eğitsel ve Toplumsal Dönüşüm 13. Masa: Finansman, Teşvik ve Dönüşüm Ekonomisi 14. Masa: Yönetişim, Mevzuat ve Uygulama Sistemleri 15. Masa: Dijitalleşme, Veri Yönetimi ve İstatistik Yerelde Üretilen Fikirler Ulusal Gündeme Taşınacak Ordu Sıfır Atık Çalıştayı’nda elde edilen çıktılar, daha sonra gerçekleştirilecek Ordu Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı’nda kamuoyuna ilan edilecek İl Sıfır Atık Hedef Belgesi’ne temel oluşturacak. Çalıştay çıktılarının ilgili kurumlar, yerel paydaşlar ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda değerlendirilerek ulusal politika geliştirme süreçlerine katkı sunması, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğindeki COP31 kapsamında yürütülen çevre ve iklim çalışmalarına Ordu’dan güçlü bir yerel katkı sağlaması amaçlanıyor.

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