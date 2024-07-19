Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Orhan Osmanoğlu Yıldız Sarayı'nın açılışına çağrılmadı: Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor

Orhan Osmanoğlu Yıldız Sarayı'nın açılışına çağrılmadı: Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orhan Osmanoğlu Yıldız Sarayı&#039;nın açılışına çağrılmadı: Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor
Yıldız Sarayı, Orhan Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıldız Sarayı bugün büyük bir törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Konu gündemden düşmezken törene davet edilmediğini söyleyen Orhan Osmanoğlu, "Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay olmak lazım galiba." dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı, bugün düzenlenen bir törenle ziyaretçilere açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız." dedi.

"TORUN OLMAK YETMİYOR"

Açılışın ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, törene katılmadığını söyledi. Osmanoğlu, "Yıldız Sarayı ziyarete açılmış. Bu haberden dolayı çok sevindim. Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay olmak lazım galiba. Şimdi bizi sevenler sorgulasın? Ya da bizi sevmeyenler sizin ne işiniz var artık sizin devriniz bitti diyecekler. Hiç bu sözlerin önemi yok. Benim mükemmel bir sarayım var üç oda bir salon 260 metrekare ve mükemmel mütevazı halk tabakasından takipçilerimiz var. Konumum belli, bir hayır kurumunun başındayım. İnsanlığın ve mazlum halkların yanında olan birisiyim." dedi.

Orhan Osmanoğlu Yıldız Sarayı'nın açılışına çağrılmadı: Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arda Turan'dan Manchester City örneği! 'Göstermek istiyorum'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Yarbay şehit oldu - GündemPençe-Kilit bölgesinde yaralanan Piyade Yarbay şehit olduGiresun’da sağanak heyelana yol açtı! Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı - GündemGiresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandıMarmara'daki 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den açıklama - GündemSarsıntının ardından Naci Görür'den açıklamaAyvacık’ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - GündemAyvacık’ta orman yangını! Ekipler müdahale ediyorMarmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! - GündemMarmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem!Başıboş köpekler küçükbaş hayvanları telef etti - GündemBaşıboş köpekler küçükbaş hayvanları telef etti
Sonraki Haber Yükleniyor...