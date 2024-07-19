Orhan Osmanoğlu Yıldız Sarayı'nın açılışına çağrılmadı: Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor

Yıldız Sarayı bugün büyük bir törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Konu gündemden düşmezken törene davet edilmediğini söyleyen Orhan Osmanoğlu, "Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay olmak lazım galiba." dedi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı, bugün düzenlenen bir törenle ziyaretçilere açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız." dedi.

"TORUN OLMAK YETMİYOR"

Açılışın ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, törene katılmadığını söyledi. Osmanoğlu, "Yıldız Sarayı ziyarete açılmış. Bu haberden dolayı çok sevindim. Davet edilmedik. Sultan Abdülhamid Han torunu olmak yetmiyor. İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay olmak lazım galiba. Şimdi bizi sevenler sorgulasın? Ya da bizi sevmeyenler sizin ne işiniz var artık sizin devriniz bitti diyecekler. Hiç bu sözlerin önemi yok. Benim mükemmel bir sarayım var üç oda bir salon 260 metrekare ve mükemmel mütevazı halk tabakasından takipçilerimiz var. Konumum belli, bir hayır kurumunun başındayım. İnsanlığın ve mazlum halkların yanında olan birisiyim." dedi.