Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıl sonra restorasyonu biten Yıldız Sarayı'nın açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Osmanlı'nın son sarayı olan Yıldız Sarayı'nda 100 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Osmanlı'nın son sarayı olan Yıldız Sarayı'nda 100 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 yıl sonra restorasyonu biten Yıldız Sarayı'nın açılışında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Yıldız Sarayımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yıldız Sarayı bu şehrin simgelerinden. Projede yer alan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyası ile İstanbulumuzun cazibesinin daha da artacağını düşünüyorum. İstanbul'un en güzel tarihi yerlerinden birini açıyoruz. Burası asla sıradan bir eser değildir. Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir. İkinci Sultan Abdülhamid ile özdeş hale gelmiştir.

Yıldız Sarayı'nın milli mücadelede de yeri bulunuyor. Gazi Mustafa Kemal Bandırma Vapuru ile yola çıkmadan bir gün önce burada Sultan Vahdettin ile görüşmüştür.

GAzi Mustafa Kemal'in ömrünün son aylarını geçirdiği Savarona'nın nelerle gündeme geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu skandallar sonrasında aldık ve restore etmeye başladık. Yakında devlet başkanlarını ağırlamak için hazırlıyoruz. Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye bıraktığı Savarona'ya sahip çıkan yine biz olduk.

Detaylar gelecek...