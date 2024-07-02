Orhan Şen tarih vererek duyurdu: İstanbul dahil sağanak alarmı!

Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre sıcak havaya yağış molası verilecek. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de yağışların yarın Trakya'dan giriş yapacağını perşembe dahil Marmara ve Ege'de etkili olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu güncelledi. Son dakika gelişmesine göre sıcak hava yurda bir süre veda edecek.

Kurumun açıklamasına göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sağanak uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, “Yarın Trakya’dan yağış giriş yapıyor. Perşembe İstanbul dahil Marmara ve Ege’ye yağmur geliyor. İstanbul uzun aradan sonra perşembe yağmur alacak. Perşembe Çanakkale, Balıkesir, İzmir’de de yağmur var. Sıcaklık ortalama üzerinde” ifadelerini kullandı.