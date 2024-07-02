Kızıyla karelerini paylaştı! Yorum yağdı: "Hangisi kızı bilemedim"

"Gelinim Mutfakta" programının ünlü sunucusu Nursel Ergin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ergin bu kez ile olan pozunu paylaştı. Anne-kızın o karesine sosyal medyada yorum yağdı.

Şimdilerde Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Ergin bu sefer son pozları ile gündeme geldi. Kızı Bengü ile pozları dikkat çeken Nursel Ergin son paylaştığı kare ile adeta sosyal medyayı salladı.

Kızı Bengü'ye sarıldığı fotoğrafları peş peşe paylaşan Nursel Ergin o pozlara 'Kelimelerim yetmiyor' notunu düştü.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Anne ve kızın kareleri sosyal medyada kısa sürede beğeni aldı. Sosyal medyada 'Hangisi kızı bilemedim', 'Kızı daha olgun görünüyor', 'Anne iyi bakmış kendine' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda kızı ile Fas tatiline giden ünlü sunucu kızına bir iş adamının evlilik teklif ettiğini ve hediye olarak da 40 deve vereceğini açıklamıştı.

Ergin konuya dair yaptığı açıklamada; 'Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Kızım eğer kabul etseydi 5 gün içinde düğün hazırlıklarına başlanacaktı' demişti.