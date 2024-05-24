Ormanda keklik avlarken can verdi
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde keklik avına giden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da yaşayan bir vatandaş ormanlık alanda keklik avlarken kalp krizi geçirerek can verdi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Üzen olay, Siverek ilçesine bağlı Ağacık (Nigit) köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.S., ormanlık olanda keklik avına çıktı. Avda iddiaya göre kalp krizi geçiren H.S. hayatını kaybetti.
H.S.'ye ailesi ve arkadaşları uzun zaman haber alamayınca durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi.
ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ormanlık alanda yapılan aramada, H.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
H.S.'nin naaşı, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı