Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Gündem > Ormanda keklik avlarken can verdi

Ormanda keklik avlarken can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ormanda keklik avlarken can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde keklik avına giden bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da yaşayan bir vatandaş ormanlık alanda keklik avlarken kalp krizi geçirerek can verdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Üzen olay, Siverek ilçesine bağlı Ağacık (Nigit) köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre H.S., ormanlık olanda keklik avına çıktı. Avda iddiaya göre kalp krizi geçiren H.S. hayatını kaybetti.

H.S.'ye ailesi ve arkadaşları uzun zaman haber alamayınca durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

Ormanda keklik avlarken can verdi - 1. Resim

ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ormanlık alanda yapılan aramada, H.S.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

H.S.'nin naaşı, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı! 2 sanık tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı! 2 sanık tahliye edildi - GündemAyhan Bora Kaplan davasında ara kararSeçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı - GündemSeçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptıGaziantep'ten acı haber! Kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti - GündemGaziantep'ten acı haber! Kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybettiBM’den Srebrenitsa hamlesi! AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık adına memnuniyet verici - GündemAK Parti'den BM'nin Srebrenitsa kararına ilk yorumSarıiyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren Yoosef Bagherian Gharehtapeh'e ağırlaştırılmış müebbet - GündemTaksiciyi öldüren zanlının cezası belli olduTrafikte hatalı manevra kaza getirdi! Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın arka camından girdi - Gündemİlginç kaza! Arabanın arka camından içeri girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...