Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı

Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ormanların hayaleti bu kez Antalya&#039;da: Kadraja böyle yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ormanların hayaleti olarak bilinen nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu vaşağı' bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Vaşağın ormanlık alanda gezdiği ve ağaç altında dinlendiği anlar kadraja saniye saniye yansıdı.

Türkiye'nin güneyindeki Antalya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Anadolu vaşağı" görüntülendi.

Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı - 1. Resim

Ormanlık alanda bulunan bir vaşak, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın tarafından kaydedildi.

Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı - 2. Resim

Görüntüde vaşağın ormanlık alanda gezdiği ve ağaç altında dinlendiği yer alıyor.

Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı - 3. Resim

KIRMIZI LİSTEDE

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve "Anadolu Vaşağı" olarak bilinen vahşi kedi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.

Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı - 4. Resim

Düşük frekansta ses çıkardıklarından bulundukları bölgede yıllarca fark edilmeyebilirler.

Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı - 5. Resim

Kulaklarının üzerindeki püsküller işitme duyularını güçlendirir ve keskin gözleri avını bulmaya yardımcı olur. Etçildirler. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
50'yi aşkın ülke Türk zırhlı araçlarını tercih ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da sıcak dakikalar... İki grup arasında silahlı çatışma - Gündemİki grup arasında silahlı çatışmaFatih'te çarşaflı kadını yerde sürükleyen esnaf için istenen ceza belli oldu - GündemSkandala imza atan esnaf için istenen ceza belli oldu7 kişi bir olup öldüresiye dövdüler! Korku dolu anlar... - Gündem7 kişi bir olup öldüresiye dövdülerCumhurbaşkanı Erdoğan'la nerede görüşecek? Özgür Özel'den "Külliye" çıkışı - GündemErdoğan'la nerede görüşecek? Özel'den "Külliye" çıkışıBöyle vicdansızlık olmaz! Yazlığına gitti, kapıyı açar açmaz polisi aradı - GündemYazlığına gitti, kapıyı açar açmaz polisi aradıSarıyer'de minibüs taksiye çarptı: 5 yaralı - GündemSarıyer'de minibüs taksiye çarptı! Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...