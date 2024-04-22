Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ormanların hayaleti olarak bilinen nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu vaşağı' bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Vaşağın ormanlık alanda gezdiği ve ağaç altında dinlendiği anlar kadraja saniye saniye yansıdı.
Türkiye'nin güneyindeki Antalya'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Anadolu vaşağı" görüntülendi.
Ormanlık alanda bulunan bir vaşak, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın tarafından kaydedildi.
Görüntüde vaşağın ormanlık alanda gezdiği ve ağaç altında dinlendiği yer alıyor.
KIRMIZI LİSTEDE
Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve "Anadolu Vaşağı" olarak bilinen vahşi kedi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.
Düşük frekansta ses çıkardıklarından bulundukları bölgede yıllarca fark edilmeyebilirler.
Kulaklarının üzerindeki püsküller işitme duyularını güçlendirir ve keskin gözleri avını bulmaya yardımcı olur. Etçildirler.
Kaynak: Anadolu Ajansı