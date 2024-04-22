Ormanların hayaleti bu kez Antalya'da: Kadraja böyle yakalandı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Nisan 2024 13:09 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 13:11 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ormanların hayaleti olarak bilinen nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Anadolu vaşağı' bu kez Antalya'da ortaya çıktı. Vaşağın ormanlık alanda gezdiği ve ağaç altında dinlendiği anlar kadraja saniye saniye yansıdı.