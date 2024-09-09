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Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orta Doğu&#039;yu kan gölüne çeviren İsrail&#039;den Suriye&#039;ye hava saldırısı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Lübnan ve Suriye'yi de bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş jetlerinin Suriye'nin Hama ve Tartus kentlerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin Hama ve Tartus illerindeki birden fazla askeri bölgeye 15 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Suriye rejimine yakın sosyal medya hesaplarında İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama ilindeki Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi ile Tarsus'ta İran destekli gruplara ait askeri noktalara 15 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Suriye haber ajansı SANA da hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. İddialara ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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