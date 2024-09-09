Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Eylül 2024 09:29 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 09:35 - Güncelleme:

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Lübnan ve Suriye'yi de bombalamaya devam ediyor. İsrail savaş jetlerinin Suriye'nin Hama ve Tartus kentlerine hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.