Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda iddialar hep benzer suçlamalarda birleşiyor. Adli soruşturmalarda, özellikle elden nakit ödemelerin yapılabildiği imar ve ruhsat işlemleri, kamu ihaleleri, belediye şirketleri ve iştirakleri, hafriyat, reklam, organizasyon ve otopark usulsüzlükleri dikkati çekiyor.

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Bunun son örneği Mustafa Sarıgül oldu. CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçen Erzincan Milletvekili Sarıgül hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski belediye personeli Hulki Ş., Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde nakit para dolaşımı sebebiyle kayıt dışı işlemlerini daha rahat yapabilmek için otopark işletmelerine zaafı olduğu itirafında bulundu.

Öte yandan, İBB soruşturmasında, tespit edilen 160 milyar liralık kamu zararının büyük bir bölümünün yine hafriyat, otopark işletmeleri ve yurt dışı kaynaklı finansman ağları üzerinden şekillendiği iddianame kayıtlarına geçmişti.

Ankara Etimesgut Belediyesinde de suçlamaların odağı değişmemiş, toplam 1 milyon 319 bin liralık kamu zararının temelinde yine kaçak otopark yapımı usulsüzlüklerinin yer aldığı belirlenmişti.

Ortak suç sarmalına girmişler: Belediyeleri aynı yöntemle soymuşlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen adli incelemelerde ise organizasyon ihalelerine yönelik usulsüzlüklerde kamu zararının 399 milyon TL’ye ulaştığı görülmüştü.

Yine Beşiktaş Belediyesinde 1 milyar 170 milyon lira suç gelirinin ihale yolsuzluğundan kaynaklandığı iddiaları dosyayı girmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik 16 milyarlık usulsüz emlak satışı iddiaları yer alırken 16 milyon TL’yi aşkın kamu zararının tespit edildiği Uşak Belediyesinde bazı şüphelilerin belediyede sigortalı gösterilip eski Başkan Özkan Yalım’a ait özel işletmelerde çalıştırıldığı tespit edilmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da burs, kurban ve çöp toplama hizmetlerinde haksız menfaat sağladığı suçlamasıyla yargılanıyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon! 8 kişi gözaltına alındı

| Kaynak: GAMZE ERDOĞAN Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: GAMZE ERDOĞAN

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