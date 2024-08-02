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Ortalığı karıştıran taciz iddiası! Mahalleli linç etti, polis zırhlı araçla gözaltına aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından engellendi. Vatandaşlar polis ekiplerine tepki gösterip taş attı, polis ise olay yerinden dağılmayan vatandaşlara gazlı müdahalede bulundu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iddiaya göre akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiği ileri sürülen madde bağımlısı şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs kaçmaya çalışırken olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık ise şüpheliye linç girişiminde bulundu.

Ortalığı karıştıran taciz iddiası! Mahalleli linç etti, polis zırhlı araçla gözaltına aldı - 1. Resim

EVİNİ TAŞLADILAR

Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.

Ortalığı karıştıran taciz iddiası! Mahalleli linç etti, polis zırhlı araçla gözaltına aldı - 2. Resim

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı. Polis kalabalığı dağıtmak için gazlı müdahalede bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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