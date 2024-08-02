Ortalığı karıştıran taciz iddiası! Mahalleli linç etti, polis zırhlı araçla gözaltına aldı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Ağustos 2024 00:48 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 00:55 - Güncelleme:

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İstanbul Başakşehir'de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından engellendi. Vatandaşlar polis ekiplerine tepki gösterip taş attı, polis ise olay yerinden dağılmayan vatandaşlara gazlı müdahalede bulundu.