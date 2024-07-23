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Otelde duşa giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Yanından çocukları da vardı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otelde duşa giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Yanından çocukları da vardı...
Alanya, Otel Patlama, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tatil için Antalya'da lüks bir oteli tercih eden ailenin başına korkunç bir olay geldi. Havuzdan çıkan çocuklarına duş aldırmak için odasına götüren kadın duşakabin camının bomba gibi patlamasıyla hastanelik oldu. Eline 15 dikiş atılan kadın şikayetçi oldu.

Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks bir otelde yaşandı. Çocukları ile birlikte odasına çıkan Yıldız Alicanoğlu banyoya girdiğinde duşakabin bomba gibi patladı. Bir anda kanlar içinde kalan kadın neye uğradığına şaşırdı. Ölümden dönen Alicanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR HAFTALIK TATİL İKİNCİ GÜNÜNDE BİTTİ

Talihsiz kadın, "15 Temmuz'da girdiğim otelden 16 Temmuz'da ambulansla çıktım. Bir haftalık bir tatildi, ikinci günde yaşadım bu olayı. 9.8'lik bir tavsiyeyle gittik. Otel, bölgenin en iyi otellerinden biri olarak gösteriliyordu" dedi.

Otelde duşa giren kadın hayatının şokunu yaşadı! Yanından çocukları da vardı... - 1. Resim

"HAVLUDAN KAN AKIYORDU"

Show Haber'e konuşan Yıldız Alicanoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Can pazarını yaşadık adeta. Her yer kan oldu, her yer cam kırığı oldu. Eşimin ayakları kesik. Havludan kan akıyordu."

ELİNDE 15 DİKİŞ VAR

Elinde 15 dikiş olduğunu belirten talihsiz kadın, baş parmağında hissizlik olduğunu ve otel yönetiminden şikayetçi olduğunu ekledi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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