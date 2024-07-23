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Şanlıurfa’da salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ile kızı öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da makine ile damda salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ile kızı hayatını kaybetti. Anne ve kızın cesetleri morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Akçalı kırsal Mahallesinde yaşandı. 

MÜDAHALAYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

İddiaya göre damda makine ile salça yapan 50 yaşındaki Zehra Elesli ile 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli elektrik akımına kapıldı. 
Ağır yaralanan anne ve kız yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa’da salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ile kızı öldü - 1. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anne ve kızın cesetleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morga giden yakınları olayın nasıl olduğunu görmediklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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