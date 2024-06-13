Otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisine sıçradı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Haziran 2024 12:27 - Güncelleme: 13 Haziran 2024 12:43 - Güncelleme:

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Antalya’da otluk alanda başlayan ve geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.