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Otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisine sıçradı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da otluk alanda başlayan ve geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın ekiplere zor anlar yaşattı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otluk alanda yangın başladığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yanan alanın hemen dibinde bulunan ve plastik atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına ekipler müdahale etmekte zorlanınca bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Otluk alanda başlayan yangın geri dönüşüm tesisine sıçradı - 1. Resim

Kepez Belediyesine ait iş makineleri de bölgeye sevk edilirken yanan plastik malzemelerden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekibin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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