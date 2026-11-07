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Otobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar

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Otobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar
Başlık ResmiOtobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar

Adana'dan Bursa'ya otobüsle getirilen 1 ton tarihi geçmiş tavuk, terminalde ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. 6 çuval hâlinde taşınan tavukların Yıldırım'daki bir işletmeye gönderildiği ortaya çıktı. Halk sağlığını tehdit eden tavuk etleri imha edildi.

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Bursa'da bir gıda skandalına dur denildi. 800 kilometre ötedeki Adana'da şehirlerarası otobüsle kente getirilen altı çuval tarihi geçmiş tavuk, terminalde büyükşehir güvenlik ve zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay sabah 08.50 sıralarında Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Adana'dan otobüsle siyah poşetlerle sarılmış ve streçle ambalajlanmış vaziyette gelen ürünler terminal güvenliğinin gözünden kaçmadı. Güvenlik ekipleri sarılı şekilde toplam altı çuvalı açtıklarında tarihi geçmiş tavuk etlerini tespit etti.

Otobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar
Başlık ResmiOtobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar

İMHA EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı güvenlik ekiplerinin durumu polise bildirmesinin ardından halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bildirildi. İhbar üzerine terminale Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri geldi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından tarihi geçmiş tavuk etlerinin imha edilmesine karar verildi. Karar doğrultusunda Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri imha işlemini gerçekleştirmek için terminale geldi. Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetiminde, emniyet güçlerinin ve zabıta ekiplerinin katılımı ve gözetimi altında altı çuval tavuk etinin imha işlemi eksiksiz olarak tamamlandı.

Otobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar
Başlık ResmiOtobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar

BOZUK TAVUKLAR BİR İŞLETME İÇİN GELMİŞ

Adana'dan otobüsle gelen tarihi geçmiş tavuk etlerinin Yıldırım ilçesi Yavuzselim mahallesinde bir işletmeye getirildiği öğrenildi. Bir tona yakın olduğu belirtilen tavuk etlerinin hem son kullanma tarihlerinin geçtiği hem de uygunsuz taşıma şartlarında taşındığı görüldü.

Otobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar
Başlık ResmiOtobüsle 800 km taşıdılar! 1 ton bozuk tavuğu vatandaşa yediremeden yakalandılar
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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