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Otobüsün arkasında yazanlar sürücüleri ikiye böldü: Şoför arkadaş Esra Erol'u canlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otobüsün arkasında yazanlar sürücüleri ikiye böldü: Şoför arkadaş Esra Erol&#039;u canlandırıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda bir otobüsün arkasındaki LED'li yazı trafiği tehlikeye soktu. Sürücünün bekarlığını dile getirdiği yazı için kimi sürücüler "Şoför arkadaş evlilik programı yapar gibi Esra Erol’u canlandırıyor. Diğer sürücüler otobüsün arkasındaki yazıyı okurken riske girecek" yorumunu yaparken kimisi ise meslektaşlarına destek verdi. 

Ramazan Bayramı tatilinde yollar kan gönlüne döndü. Tatil boyunca 4998 trafik kazası meydana geldi, 66 kişi hayatını kaybetti, 8352 kişi ise yaralandı. 

Trafik kazalarına davetiye çıkaran bir olay ise TEM Otoyolu'nda kameralara yansıdı. Otobüs şoförü trafiği tehlikeye sokarak sürekli şerit değiştirirken araç arkasında yazılan LED'li kayan yazılarda sürücülerin dikkatini dağıttı.

Otobüsün arkasında yazanlar sürücüleri ikiye böldü: Şoför arkadaş Esra Erol'ü canlandırıyor - 1. Resim

Bir vatandaş otobüs sürücüsünün sürekli şerit değiştirerek trafiği tehlikeye soktuğu anları kaydetti. Otobüs arkasında yazılan yazılar ise sürücünün evlenmek istediğini düşündürdü. Bazı otobüs sürücüleri yazının diğer şoförlerin dikkatini dağıtarak kazaya davetiye çıkarttığını dile getirirken bir sürücü ise meslektaşını savunarak, "Kamyon arkası yazıları ata mirasımız" diyerek yazıları okumaya çalışarak trafiği tehlikeye sokanlarda suç buldu.

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"ESRA EROL'U CANLANDIRIYOR"

46 yıldır şoförlük Yakup Can durumun tehlikeli olduğunu belirterek, "Anladığım kadarıyla şoför arkadaş evlilik programı yapar gibi Esra Erol’u canlandırıyor. Diğer sürücüler otobüsün arkasındaki yazıyı okurken riske girecek. Otobüs sık sık şerit değiştiriyor. Araç çok riskli hareketler yapıyor. Yazıların kaldırılması gerekiyor. Yazılar ışıklı olması sebebiyle diğer sürücülerin dikkatini dağıtıyor. Kamyon arkası yazıları da yasaklanmıştı. Sürücü resmen reklam yapıyor. Kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücüler ufak göz açıp kapamada bile her an kaza yapabiliyor" diye konuştu.

Otobüsün arkasında yazanlar sürücüleri ikiye böldü: Şoför arkadaş Esra Erol'ü canlandırıyor - 2. Resim

"AŞKIMIZ KEÇİÖREN METROSU GİBİ HİÇ BİTMESİN"

Meslektaş arkadaşını savunan ve durumun normal olduğunu söyleyen Çağlar Özkutlu, “Türkiye’nin birinci sıradaki gündemi evlilik programı. Diğer sürücülerin ve yolcuların yazıyı merak edip okumasının anlamı yok. Sürücüler yazıyı okumak için özen göstereceğine tabelalara özen gösterseydi bayramda trafik işkencesi yaşamazdık.

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Vatandaş bıraksın otobüsü, kamyonun arkasında ne yazdığını kendilerine yazılan banka icralarını takip etsin. Kamyon arkası yazıları ata mirasımız bu sebeple yazıları yasak edemezler. Kimi çocuğunun adını, kimi sevdiğinin adını yazdırıyor. Mesela Ankara’da büyük bir gündem vardı, ‘Aşkımız Keçiören metrosu gibi hiç bitmesin’. Bunu başbakanlar bile söylüyordu. Kamyon arkası yazıları artık bunlara düştü. Kamyon arkası yazılarını alıp da mecliste okuyan milletvekillerimiz bile var. Yazılarda trafiği tehlikeye sokacak hiçbir şey yok. Yola çıkınca ben, besmele ile başlıyorum, sürücü arkadaşımız da özenmiş yazı yazmış. Bunda hiçbir sorun yok. Trafiği tehlikeye atacak bir durum da yok" diye konuştu.

Otobüsün arkasında yazanlar sürücüleri ikiye böldü: Şoför arkadaş Esra Erol'ü canlandırıyor - 3. Resim

KAZAYA DAVETİYE

Kabin görevlisi Salih Yamalı ise "Yazıların dikkat çekici ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu tür yazılar kazalara sebebiyet verebilir. Yollarda otobüs arkası yazılara çok denk geliyoruz. Otobüsler şirketin reklamı yapabilir, güzergâhını verebilir ama diğer yazılar dikkat çekici. Keyfe keder görüntü olmuş. Sürücüler yazıyı okurken yavaşlayınca trafiği de etkiliyor" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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